Una solución para cada problema

Carmen tapia | texto

Jesús F. SAlvadores | fotografía

Este retrato no es un retrato al uso. Primero fue la fotografía. El ciclista es Rubén Peciña, osteópata. Trabaja a domicilio y en residencias de ancianos. Antes colaboró con Cruz Roja y la Once. La crisis y la separación de su mujer le llevaron a reinventar la gestión de su negocio. Tapamos el número de teléfono. Lo entiende. Su publicidad va sobre ruedas. Él mismo diseño el modelo de la bicicleta con la que traslada de un lado a otro de León la camilla y todo lo que necesita para su trabajo. «Los autónomos tenemos muchos gastos y pensé que este sistema me ayudaría a dar servicio a mis clientes, que son personas mayores que tienen problemas de movilidad, al tiempo que hago ejercicio por la ciudad». Asegura que hay trabajadores limpiacristales que han copiado su idea. «Es una manera de sobrevivir como autónomo. A cada problema, una solución». Peciña, de 34 años, pedalea incansable por León. Donde una puerta se cierra, se abre otra. (Don Quijote de la Mancha).