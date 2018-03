Tejedor del puente para que los pobres de Tacumbú lideren el progreso del barrio

carmen Tapia | texto

Ramiro | fotografía

El leonés dominico Pedro Velasco (Ambasaguas del Curueño) apostó por luchar contra el monstruo de la pobreza con sus mismas armas. Con 24 años, y tras ser ordenado sacerdote en la iglesia de Jesús Divino Obrero en el año 1969, pidió que le destinaran a Paraguay. Licenciado en Teología y Sociología «mi idea era servir a la Iglesia y al pueblo pobre». Y así lo hizo. Vivió etapas políticas convulsas con Juan Alfredo Stroessner «una dictadura cruel que provocó la desaparición y el destierro de muchas personas» de un pueblo pobre y oprimido. Su proyecto para ayudar a los más necesitados le llevó a «compartir tres años de silencio» como uno más del barrio de chabolas en el Bañado de Tacumbú, en la capital, Asunción, lugar en el que compró una casa que le costó 50 euros «sin luz ni agua corriente». Allí se ganó la confianza de sus vecinos. El agua llegó después, con su primer proyecto con Manos Unidas y la Agencia de Cooperación Internacional para llevar agua a las casas de 1.500 familias. Su estrategia fue tejer redes. «Mi trabajo consistió en tender puentes». Por la mañana daba clases en la Universidad Católica y por la tarde volvía a su casa. «Era como viajar del primer al quinto mundo todos los días, y no me volví loco. Para mí ser religioso es vivir en pobreza. Jesús no fue millonario». Los proyectos con Manos Unidas llegaron con el agua potable, centros de salud y promoción sociocultural, vivienda y organización comunitaria, capacitación de las familias en salud y organización comunitaria y ayuda de emergencia por inundaciones en El Bañado de Tacumbú.

El puente que tendió da ahora sus frutos. Con la ayuda de técnicos y profesionales a los que conoció en la Universidad Católica, impulsa el trabajo de la Asamblea Permanente Unidos por la Franja, para participar en el diseño del proyecto urbanístico que tiene el Gobierno para recuperar 120 hectáreas del barrio, de las que 60 se destinarán a los pobres que siempre han vivido allí, con vivienda social. «Un barrio marginado, extremadamente pobre, se sienta con los representantes del Gobierno, con el apoyo de los profesionales ingenieros, arquitectos y abogados voluntarios, para participar en el diseño del nuevo barrio».