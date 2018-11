Tener poder

E

El término «poder» es uno de los que tiene más sentidos en nuestra lengua. En torno al término se multiplican tonalidades y acepciones diversas. Entre ellas, quiero fijarme en dos.

Una primera es el «poder» considerado como «ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo». Se trata aquí de un poder que se impone apoyado en la fuerza, un poder que crea diferencias, que necesita de rivales y que se expresa doblegando al contrario, al que convierte en inferior, sumiso, vencido. Pero también existe una segunda acepción de «poder» entendido como «dominio, imperio, facultad, jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo». En este sentido, se subraya la capacidad para la acción, sin que ésta deba consistir en medirse contra otro, por lo que uno puede ser poderoso en la acción de amar o servir a los demás; en este caso, no resulta necesaria la rivalidad ni la tiranía.

Si nos fijamos exclusivamente en la primera acepción, es muy difícil comprender la segunda. En el marco de la Solemnidad de Jesucristo, rey del Universo, con la que cerramos el Año Litúrgico, pudiera parecernos extraño el evangelio que describe la comparecencia de Jesús ante Pilato. Uno y otro representan los dos modos opuestos de entender el poder: Pilato necesita imponerse, le interesan los fines no los medios, muestra temor por poder perder el poder. Jesús, por el contrario, manifiesta un poder que no necesita imponerse, busca medios humanos para lograr los fines, no tiene miedo al poder de la fuerza, muestra dominio de sí y de la situación en la donación de sí mismo por amor.

Hoy día vivimos una tendencia que parece buscar la supremacía del poder de la fuerza, ejercida desde la tensión y violencia entre las personas. Pero muchos sabemos -la inmensa mayoría- que el amor puede más que el odio, y la verdad que todas las noticias falsas. Por este camino, el Ecce homo se mostrará como rey y, sin embargo, Pilato acabará siendo esclavo de sus prejuicios: lo mismo que sucede hoy.