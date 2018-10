El testamento solidario gana adeptos en León

Las entidades sociales y oenegés de España se repartieron el año pasado 22,8 millones de euros procedentes de herencias, el 6% (2 millones) llegaron de testamentos solidarios firmados en las notarías de Castilla y León. Cada vez más personas optan por dejar toda o parte de su herencia a las oenegés u organizaciones religiosas. La evolución de la pirámide poblacional muestra el crecimiento de personas que viven solas y no tienen hijos. Así serán uno de cada cuatro hogares leoneses en el año 2033, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este es el perfil predominante de las 800 personas que en los últimos diez años sellaron ante notario un testamento solidario en Castilla y León, es decir, destinan sus bienes para fines sociales. Mujeres solteras o viudas, sin hijos llevan la mayoría de las firmas de los testamentos o legados solidarios. «Es una coherencia de vida», explica la responsable de filantropía de Save The Children, Laura León. Según el Consejo General del Notariado, Castilla y León ha sextuplicado el número de testamentos solidarios firmados en los últimos diez años y han pasado de los 15 en 2007 a los 97 del año pasado.

«Tradicionalmente, no ha sido una forma muy conocida, porque las personas colaboraban con donativos puntuales y acciones de voluntariado, y las que había iban a parar a la Iglesia u organizaciones religiosas, por razones culturales. El resto de las organizaciones hemos entrado de lleno en la última década», explica el responsable de Herencias y Legados de Unicef España, David Moreno. Esta organización no recibió ningún ingreso por este concepto en León, aunque Castilla y León es la cuarta comunidad que más herencias deja a esta organización que trabaja con la infancia. «El último ingreso de la provincia de León por una herencia fue en 2015. Esto es normal porque en los últimos años se ha incrementado el número de personas que se han informado por esta opción, pero lógicamente las herencias llegan bastantes años después, cuando se produce el fallecimiento de quienes en su día tomaron la decisión de incluir a Unicef en su testamento».

La Campaña de Comunicación LegadoSolidario.org, encargó este año un estudio de mercado a TNS, realizado entre enero y febrero, para investigar sobre el grado de conocimiento y actitud de los ciudadanos españoles hacia el testamento solidario o legado solidario. «Las principales conclusiones del estudio reflejan que la palabra testamento en sí misma genera un gran rechazo porque conecta con la idea de la muerte. El legado solidario todavía no es conocido por un 36% de la población mayor de 25 años, debido a la ausencia de referentes y de presencia en el discurso social. Aun así, el estudio muestra un aumento significativo del conocimiento del concepto legado solidario: casi dos de cada tres entrevistados aseguran conocer este concepto, 24 puntos porcentuales más que en la medición realizada en 2013», explican desde la plataforma legadosolidario.org.

La campaña comenzó a finales de 2006 y actualmente está integrada por 24 organizaciones no gubernamentales y no lucrativas: Acción contra el Hambre, Acnur Comité Español, Aldeas Infantiles SOS, Federación Amigos de los Mayores, Amnistía Internacional, Anesvad, Ayuda en Acción, CRIS contra el cáncer, Entreculturas, Fundació Hospital Universitari Vall D’Hebron (VHIR), Fundación Josep Carreras, Fundación Mensajeros de la Paz, Fundación Pasqual Maragall para la Investigación sobre el Alzhéimer, Greenpeace, IRB Barcelona, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Medicus Mundi, Médicos sin Fronteras, Oxfam Intermón, Plan International, Save the Children, Unicef y WWF España.

El sostenimiento de la colaboración con las entidades sociales después de la muerte es la opción de 9.000 españoles, según el Consejo Nacional Notarios. María Ángeles Anciones Ferreras, delegada de la Fundación Aequitas en Castilla y León, colaboradora con los notarios de España, destaca que los testamentos solidarios dejan una reseña clara para la entidad a la que van destinados los fondos «por si en el momento del fallecimiento ya está extinguida». Anciones asegura que el aumento de estos testamentos es gradual «porque la gente tiene todavía cautelas sobre la utilización última de los fondos». Para mayor seguridad, muchos de los firmantes de estos documentos nombran un supervisor o administrador de los fondos o un albacea que controle que el destinatario sea la entidad que ellos quieren».

La campaña de las oenegés para animar a las personas a colaborar con los fines sociales después de la muerte arrastra también a un perfil social que hasta ahora no era mayoritario. «Cada vez más personas con familia, hijos o herederos dejan parte de su herencia a una entidad social», asegura Sonia Gómez, de la plataforma Legado Solidario.

«Pueden ser cantidades económicas concretas, acciones, bienes, terrenos o joyas. Un tasador independiente lo valora y salen a subasta», explica David Moreno, responsable de Herencias y Legados de Unicef.

Se acabó el tabú

El testamento solidario constituye una forma de colaboración diferenciada y crea un territorio propio. La decisión se hace en vida y la gestión y uso de lo donado se hace una vez que el testador ha fallecido. «En los últimos 10 años el tercer sector ha perdido el miedo a un tema tan delicado como pueden ser las herencias y legados y aumenta el número de testamentos solidarios que se redactan así como el ingreso de las entidades por el concepto de herencia o legado. Pero no solo las entidades sin ánimo de lucro sino también la sociedad en general que ha demostrado la importancia creciente de que se cumplan las últimas voluntades y que estas sean acordes con los valores practicados durante la vida, esto se ha reflejado en una reducción de la edad media de las personas al testar y a una evolución del perfil del testador (hacia una persona más joven y con otros valores)», explica Alberto Mora Sevillano, del departamento de Herencias y Legados de Manos Unidas.

«Durante 2016 y 2017 los ingresos de las delegaciones de Castilla y León por concepto de herencias y legados han representado en torno a un 9% del ingreso total de Manos Unidas, teniendo una importancia considerable y que esperamos que sea creciente».

Los ingresos de Manos Unidas y de todo el sector por las herencias y legados han aumentado. «Se está abriendo este ‘mercado’ permitiendo la entrada de nuevas entidades y evolucionando hacia causas más diversas».