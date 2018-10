El tiempo en el puente de Todos los Santos: sol y hasta nueve grados más

La masa de aire ártico que adelantó el invierno en buena parte de España desde el pasado fin de semana dará paso a un puente de Todos los Santos con un tiempo agradable porque las temperaturas ascenderán entre cinco y nueve grados en amplias zonas del país, el cielo soleado se alternará con algunas nubes y las lluvias se restringirán a la fachada cantábrica, las islas Baleares y Canarias.

El frío ártico se marcha después de romper récords históricos de temperaturas frías de octubre en 14 provincias y Melilla, tanto por el día como por la noche. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la efeméride más significativa se produjo este domingo en Daroca (Zaragoza), que, con una máxima de 5,9 C, vivió el día más frío de octubre desde que el registro histórico en esta localidad comenzara en 1920.

Esta situación invernal derivó en un final de octubre lluvioso que cambiará hacia un tiempo más soleado o nuboso y con temperaturas al alza durante el puente de Todos los Santos. Los termómetros marcarán los valores más elevados en el litoral mediterráneo, el cuadrante suroeste peninsular y los dos archipiélagos. A partir del viernes se esperan temperaturas más cercanas a los valores habituales para esta época del año.

La predicción de la AEMET indica que las temperaturas subirán hasta nueve grados entre este miércoles y el domingo en Cuenca (de 7 a 16 C); 8 C en Albacete, Bilbao, Segovia, Soria y Teruel; 7 C en Burgos, Oviedo, Pamplona, Salamanca, San Sebastián y Vitoria, y 6 C en Ávila, Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Sevilla y Valladolid.

Las capitales más calurosas serán Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (24 C); Murcia (23 C); Alicante, Cádiz, Huelva, Palma de Mallorca, Sevilla y Tarragona (22 C), y Barcelona, Bilbao, Córdoba, Girona, Málaga y Valencia (21 C).

En principio, este sábado será el día con el tiempo más apacible porque el sol se impondrá en gran parte del país, aunque también se dejará ver el viernes y el sábado en amplias zonas, en tanto que las nubes protagonizarán el jueves en muchos sitios.

Las lluvias estarán presentes todos los días del puente en Baleares y el norte de Canarias, así como el jueves, el viernes y el domingo en Galicia, y el jueves y el viernes en las provincias cantábricas.

JUEVES 1 DE OCTUBRE

En cuanto a la predicción del día de Todos los Santos, lo más significativo estará en Baleares, donde se esperan chubascos que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas ocasionales. Con menor intensidad, también se producirán al principio del día en Melilla.

Además, lloverá en el área cantábrica, Navarra y el alto Ebro, donde tenderán a remitir, aunque se reanudarán de nuevo en Galicia y el Cantábrico occidental a partir de la tarde.

Las nubes predominarán en buena parte del resto de la península, aunque el sol brillará en el área mediterránea y el cuadrante suroeste.

Las temperaturas ascenderán en Canarias y en la mayor parte de la península, salvo en los extremos noroeste y nordeste, donde cambiarán poco.

VIERNES 2 DE OCTUBRE

Respecto al viernes, continuará el tiempo inestable en Baleares, aunque tenderá a mejorar a lo largo del día. Es probable que un pequeño sistema frontal atlántico se acerque al noroeste peninsular y produzca abundante nubosidad y precipitaciones en Galicia, el Cantábrico, especialmente en su parte oriental, y en menor medida, en otros puntos del cuadrante noroeste peninsular.

Algunos intervalos nubosos estarán presentes en prácticamente todo el resto de la península, donde no lloverá, si bien el cielo soleado se impondrá en el sur de Canarias, el área mediterránea y el resto del sureste peninsular. En Canarias se espera que soplen vientos alisios, con nubosidad y alguna lluvia débil en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas seguirán subiendo y se recuperarán los valores habituales para esta época del año.

FIN DE SEMANA

Este sábado se espera un tiempo estable en la mayor parte del país, aunque con probables chubascos en Baleares, especialmente por la tarde, sin descartarlos en el extremo noreste de Cataluña, el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.

En el resto del país predominará el cielo prácticamente despejado. No se esperan grandes cambios en las temperaturas, aunque podrían ascender en el interior peninsular.

Y el domingo podrían continuar los chubascos en Baleares, con posibilidad de ser intensos y de afectar también al este de Cataluña. El tiempo estable se quedará al final del puente en el resto del país, si bien a partir de la mañana del domingo podría entrar un nuevo frente atlántico por Galicia, con lo que aumentaría la nubosidad y habría precipitaciones en el noroeste peninsular.