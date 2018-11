«Todo lo que pasa tiene un sentido»

Carmen Tapia | león

Sólo con cambiar la pregunta aparecieron las respuestas. La ganadora de una de las ediciones del programa televisivo Tú sí que vales, Miriam Fernández, ofrece hoy una conferencia a las 19. 30 horas en salón de actos de Santa Nonia (calle Santa Nonia, número 4, de León), de la mano de Unicaja Banco.

Miriam Fernández nació con parálisis cerebral. «Mi familia tenía pocos recursos y me dio en adopción. Durante toda mi vida me pregunté por qué a mí, pero todo cambió cuando empecé a preguntarme para qué». Y las respuestas llegaron. Gracias al apoyo de sus hermanos consiguió andar, una realidad que los médicos descartaron a su nacimiento. También dijeron que no podría razonar. «He ganado un concurso internacional de oradores y canté y gané el concurso Tu si que vales. Cuando estás receptiva y esperas el para qué llega solo. Conseguir grabar mi primer disco».

La clave está en la pasión y la constancia. «SI haces las cosas con pasión y amor las pequeñas recompensas llegan en la vida». Y su recompensa llegó cuando empezó a ser un referente para otras personas. «Primero con mi hermana Rocío, que tuvo un infarto cerebral con 30 años. Tuve muchas conversaciones con ella. Si yo pude superarlo ella también. Gracias a eso pudo empezar a superarlo. Luego llegaron las conferencias y había muchas personas que se acercaban a mi y me decían que era un ejemplo para ellos. Recuerdo una niña que me dijo que me había visto sonreír y que entonces ella también iba a empezar a sonreír»

Miriam Fernández tiene 28 años y desde los 18 da charlas de superación personal. «Mi experiencia me ha enseñado que hay que confiar en que todo tiene un sentido. Todo llega».

«Mis hermanos me protegieron mucho en mi infancia pero en el colegio sufrí acoso por ser diferente. Aprendí a aceptarme y vivir las cosas de manera diferente».

A los 12 años fue campeona de España de natación y posteriormente decidió centrarse en su pasión, la música. En el año 2014, la compañía teatral de Blanca Marsillach la incluyó entre sus actrices, interpretando en teatros como La Latina o el Fernando Fernán Gómez. Con giras por España y colaboraciones con el Centro Dramático Nacional o series de televisión, Miriam ha comenzado a escribir obras teatrales de micro-teatro propias. Compagina su actividad artística con las conferencias sobre motivación para empresas, colegios, universidades y eventos sociales.