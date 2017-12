La UE reúne en Madrid a los 'Erasmusbabies'

El programa Erasmus (ahora Erasmus+) ha cumplido 30 años y la UE lo ha celebrado reuniendo en un hotel de Madrid a 30 familias que tuvieron su origen en ese viaje de estudios que emprendieron hace unos años unos jóvenes buscando la experiencia de su vida. Y por eso han acudido a esa cita con sus hijos, llamados coloquialmente 'Erasmusbabies', aunque algunos de ellos ya han alcanzado la veintena, porque ellos han sido los "verdaderos protagonistas" de unas historias que han cruzado fronteras.

Raquel nunca imaginó que su viaje de Erasmus a Liverpool (Reino Unido) le cambiaría la vida de esa forma. Allí conoció a Trond, y hoy, 18 años después, cuenta su historia bajo la atenta mirada de sus cuatro hijos. Parecido es el caso de Mónica, Giorgi, María José... y de otras tantas personas que un día se atrevieron a "salir del nido" para descubrir "qué había más allá de España" y que hoy han relatado su historia de la mano de aquellos con los que compartieron su "aventura" en el extranjero y que un día se convirtieron en su pareja.

Profesional y personal



Y es que para todos los presentes su experiencia Eramus ha sido "muy útil" a nivel profesional, pero sobre todo personal. Tras pasar por sus países de destino, se dieron cuenta de cómo se convirtieron en "personas más abiertas y sociales" y, sobre todo, de que "hay más cosas que te unen con los demás que las que te separan".

"Me creó una empatía con los demás que no tenía y me quitó muchos prejuicios. Te das cuenta de que al final tienes un poquito de las personas con las que te has encontrado. ¿Qué es ser español, francés o alemán?, al final es un ser un poquito de todos", confiesa Raquel.

Como estas 30 familias, hasta 9 millones de europeos -casi un millón españoles- han disfrutado del programa Erasmus desde 1987, año en el que nació y en el que 95 españoles se lanzaron a estudiar fuera de su país por un tiempo, una cifra que difiere mucho de los más de 45.000 estudiantes que se fueron el último año.

Doblar el número

Es la "dimensión ciudadana" del Erasmus que han subrayado muchos de los presentes la que, según el portavoz de la CE en España, Dimitri Barua, constituye "la mejora manera de construir Europa desde la educación y la cultura" y por ello ha anunciado su próximo objetivo: doblar el número de estudiantes que disfrutan de este programa y pasar del 3,7 % al 7,5 % en 2025 gracias al empleo de "más recursos" y a la creación de "redes de universidad europeas".

En el acto, organizado por la Representacion de la Comision Europea en España, se ha recordado la figura del fallecido expresidente del Congreso Manuel Marín, quien, desde su puesto de exvicepresidente de la Comisión Europea, "impulsó este programa cuando no todos los países apostaban por él". Y también otros formatos del Erasmus, como el Cuerpo Europeo Solidario, un programa de voluntariado a través del que pretenden conseguir de aquí a 2020 que 100.000 voluntarios salgan de su país "no solo a estudiar, sino también para participar en la sociedad".