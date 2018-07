La ULE publica su estudio sobre cáncer colorrectal

europa press | león

El grupo de investigación consolidado Interacciones Gen-Ambiente y Salud-GIIGAS, de la Universidad de León (ULE) ha conseguido que la revista Journal of the National Cancer Institute (JNCI), una de las más reconocidas internacionalmente, publicara recientemente un artículo titulado ‘Novel Common Genetic Susceptibility Loci for Colorectal Cancer’ que recoge los resultados.

El artículo es fruto de la participación del GIIGAS en el consorcio internacional Gecco (Genetics and Epidemiology of Colorectal Cancer Consortium), que constituye un esfuerzo colaborativo de investigadores de América del Norte, Australia y Europa, que utiliza datos de más de 40.000 participantes, como ya adelantó Diario de León en febrero. «El cáncer colorrectal es un tumor en el que las interacciones genéticas y ambientales juegan un papel relevante en su aparición, desarrollo y pronóstico», señaló Vicente Martín, director del grupo.