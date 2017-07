La última sonrisa de la pequeña Lucía

GONZÁLEZ GONZÁLEZ | LEÓN

«Queda poco para tu partida cariño mío. Esta es la despedida. Sé que nos estarás esperando al otro lado». Así decía adiós la madre de Lucía Chamorro a su hija en la cuenta de Twitter @TodosConLuciaC. Tras haber estado el pasado martes en Barcelona visitando a su oncólogo —que decidió ralizarle una resonancia magnética para el jueves— el estado de la niña ha decaído. La misma mañana del jueves los padres informaban de que la salud de Lucía había empeorado mucho y fue ingresada en urgencias del Hospital de Barcelona. «Se nos va», anunciaban desconsolados por Facebook a la comunidad de seguidores que se preocupan por la niña de Trobajo del Camino. «Este tratamiento no esta funcionando, con Lucía no. Pusimos todas nuestras esperanzas e ilusión en el, y ahora se derrumba cual castillo de naipes, sin que podamos hacer nada», lamentaban. Su frágil estado de salud ha ido empeorando con el paso de las horas y sus padres han optado por «dejar partir» a su hija. Los médicos comenzaron a administrarle desde el viernes corticoides para aliviar sus síntomas. La mañana del viernes los mensajes de ánimo llegaban a las cuentas que los padres administran vía redes sociales. El culpable de este trágico suceso es un tipo de cancer denominado Glioma de tronco encefálico infantil (DIPG). Es un tipo de tumor infantil que se desarrolla en el tronco cerebral y que va restando capacidades físicas según va empeorando —incluyendo el movimiento total o parcial, el habla, la vista o la deglución—dejando su mente intacta hasta el último momento. El problema es que al estar ligado al tronco cerebral —una zona hipersensible— es inoperable y el único tratamiento posible es la radioterapia paliativa. El índice de supervivencia a este tumor es del 0% por lo que muchos niños perecieron antes que Lucía. La eterna lucha de la pequeña contra el cáncer llega a su fin y muchos internautas han mostrado ya su consuelo y soporte hacia los padres y familiares.

Campaña

Ni el apoyo de los jugadores del Real Madrid, ni la campaña Todos con Lucía con la que miles de españoles se volcaron, ni los ensayos clínicos que desde el Hospital de Barcelona han realizado todo este tiempo, han podido con la enfermedad. «No ha existido noche más corta que esta. Ojala fuera eterna para seguir a tu lado por siempre». Ante la delicadeza de la situación sus padres también manifestaron a través Facebook a Lucía Chamorro: «Lucia, tu nombre lo dice todo sobre ti. Eres la luz que emerge al amanecer, la primera luz del dia. Y con tu luz nos has iluminado con alegría, con tus ganas de vivir y con tu esperanza. Eres un rayo de luz en este sendero tortuoso que nos ha tocado vivir. Ahora te estás apagando y sin ti vagaremos a ciegas. Pero sé que tu llama ha calado muy hondo en el corazón de mucha personas, y que aunque te vayas, seguirás aquí con nosotros, iluminándonos. Eres nuestra Princesa, la Princesa de Trobajo del Camino. Has conquistado un montón de corazones dándonos esperanza donde no la había. Ha llegado el momento de reinar por siempre en todos nosotros y convertirte en Reina. Gracias a ti mucha gente ha conocido esta cruel enfermedad. Has conseguido unirnos para luchar contra ella, y así seguirá siendo, porque tú sembraste la semilla, germinó y ahora es un árbol grande».