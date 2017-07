«Un físico, una cara, no está reñido con una mentalidad sensata y coherente»

CRISTINA FANJUL | LEÓN

Irma Álvarez es la representante de León al certamen de Miss Mundo España que se celebra el próximo 16 de septiembre de la localidad catalana de Platja d’Aro. Enfermera de profesión, tiene claro que los prejuicios sobre la belleza son cosa del pasado y asegura que se trata de un concepto que engloba diversas cualidades. Si gana, acudirá a China (Sanya) para representar a España en la final del concurso el 16 de octubre.

—¿Cuál es la razón que lleva a una profesional a presentarse a un concurso de belleza?

—Principalmente por hobby. Siempre me ha gustado este mundo, disfruto con ello, y aunque se mantiene un poco en segundo plano debido a la carrera, trabajo y demás cosas, intento aprovechar cada oportunidad que se presenta, y ésta ha sido una increíble.

—¿Consideras que hoy en día pertenecen a una cultura del pasado?

—Creo que lo sigue estando y que siempre lo será. Son muchísimos los años de historia de este certamen, y creo que seguirán sumándose aún mucho más. Muchas modelos, incluso actrices y demás personajes públicos han salido de este certamen y han crecido a partir de su participación en él, pues no deja de ser una oportunidad para impulsarse en este mundo y darse a conocer, y estoy segura que lo seguirá siendo.

—¿Qué esperas conseguir del concurso que no tengas ya?

—Sobre todo disfrutar, aprovechar cada momento, cada experiencia, y aprender, aprender de todos los profesionales con lo que vamos a tener la suerte de compartir una semana que espero sea intensa pero inolvidable. Soy consciente de la competencia fuerte que hay, sé que ganar es realmente difícil, pero creo que aparte de la corona hay muchísimas cosas que se pueden ganar en una experiencia como ésta.

—¿Cuándo se celebra?

—En Platja d’Aro, en Girona. La concentración durará una semana y se realizará en el hotel Alegría Nautic Park. La gala se celebrará el día 16 de Septiembre, en el Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro.

—¿En alguna ocasión has tenido problemas por el hecho de tener una apariencia física atractiva? Lo digo porque la apariencia puede ser un regalo o un látigo.

—Problemas nunca, y de cara a este tipo eventos supongo que si supone cierta ventaja, pero bueno, como todo, las redes sociales siempre ayudan, la gente que te rodea y te apoya, fotógrafos, maquilladores, entrenador, fisios… ellos si son realmente una ventaja y una ayuda indispensable, y la verdad que contar con ellos es un auténtico privilegio, pues son los que al final te hacen verte muchas veces como tú ni te imaginabas que podrías hacerlo y quienes te motivan a seguir cuidándote y luchando por alcanzar metas. El físico, al final, es simplemente un complemento más de un conjunto que engloba muchísimas cualidades, o así lo veo yo.

—¿Crees que el hecho de ser enfermera te ayudará a moverte más fácilmente por este mundo?

—Me encanta la gente, el trato con ella, y por supuesto el poder ayudar y apoyar en los momentos difíciles, es algo que me llena y me hace sentir realizada cada día. Disfruto con la profesión que he elegido, y me considero afortunada por ello, aunque reconozco que poder dedicarme al mundo de la moda es un sueño que tengo desde pequeña. Soy una persona extrovertida, abierta y espontánea, natural. Aunque pesimista y un poco negativa conmigo misma y con mis cosas, con el resto del mundo soy optimista, me gusta animar, me encanta hablar, pero también escuchar, aunque quizá muchas veces haga más lo primero inconscientemente. Creo que la carrera de enfermería me permite ser yo misma cada día, y hacer si, justamente lo que más me gusta, estar rodeada de gente. La soledad y yo no nos llevamos bien.

—¿Que te dijeron en casa? ¿A tus padres les gustó o lo ven con preocupación?

—Se alegraron muchísimo. En casa siempre me han animado a estudiar y a alejarme un poco de este mundo que parece que tanto asusta a padres… pero es cierto que ahora, tengo un apoyo incondicional y una confianza absoluta por su parte, y eso es realmente una auténtica suerte y un orgullo por mi parte verles tan felices y disfrutar de cada pasito conmigo.

—¿Es la belleza es un recurso que hay que explotar?

—Creo que «ser guapa» hoy en día es simplemente un complemento más. Un físico, una cara, no está reñido con una mentalidad sensata y coherente, y creo que pensar lo contrario es un error. Yo me considero una persona normal, creo que al final el conjunto es lo que hace a una persona bella, guapa, por dentro y por fuera. Yo soy consciente de que hay chicas más guapas e impresionantes que yo, eso está claro, pero eso simplemente me motiva a intentar compensarlo de otra forma, intentar ser una persona lo más completa posible y sobre todo realista, más aún tratándose de algo que considero subjetivo, como es la belleza. Tener unos estudios de base siempre ha sido mi prioridad, y ahora puedo decir que tengo la enseñanza profesional de piano y la carrera de enfermería, y la verdad que coronar este año con el certamen es todo un privilegio. No puedo pedir más, ha sido un año muy bueno en todos los sentidos.

—¿Has estado vinculada siempre al mundo de la moda?

—Para nada, lo estoy desde hace poquitos años. Como he dicho antes mis padres siempre tuvieron un poco de miedo a este mundo, y no me dejaron moverme en él hasta que tuve mis estudios bastante estabilizados. Quizá por eso ahora lo disfruto tanto.