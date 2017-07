Vegetales vs cáncer de colon

carmen tapia | león

Más fibra procedente de vegetales, legumbres y frutas. Eso es lo que comen más los leoneses que no desarrollan cáncer colorrectal. El consumo de carnes procesadas y embutidos de los enfermos con cáncer de colon, sin embargo, no es superior al de las personas que no lo tienen. Así queda reflejado en los resultados del proyecto fin de Grado de la enfermera Judith Muñoz González, dirigida por Vicente Martín, profesor titular del área de Medicina Preventiva y Salud Pública.

El cáncer colorrectal tiene gran incidencia en León. Un estudio realizado en el año 2012 coordinado por Vicente Martín, iniciativa del Grupo de Investigación en Salud Comunitaria de la Universidad de León, destapó que los habitantes de los municipios de La Bañeza y Cimanes de la Vega tienen un 34% y un 41% más de riesgo de sufrir este tumor que el resto de la ciudadanía (mapa). Esta alta incidencia en la provincia lleva a los investigadores a analizar las causas del incremento de casos de un tumor que se detecta cada año en

400 leoneses. Y crece un 2% anual.

En el trabajo fin de Grado se ha encontrado una asociación significativa entre la adherencia a hábitos de vida y alimentación saludable y menos riesgo de padecer un cáncer de colon. Las variables analizadas, como el consumo de carne procesada, alcohol, ejercicio físico y tabaco apenas difieren con el resto de las provincia analizadas. «Los resultados encontrados muestran diferencias significativas en la contribución de cada uno de los estos factores en el desarrollo de un cáncer colorrectal entre las diferentes áreas geográficas que forman parte de este estudio perteneciente al MCC-Spain».

Lo más llamativo del estudio, calificado con la máxima puntuación por el tribunal universitario, es que analiza los estilos de vida de 2.140 casos —400 de León— y 3.950 controles— 440 de León— entre los años 2008 y 2013 procedentes de 13 hospitales de las provincias de Asturias, Barcelona, Cantabria, Girona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia. «La variabilidad geográfica encontrada en nuestro país, tanto en las tasas de cáncer colorrectal como de factores asociados al mismo, hace pensar que la presencia de factores propios de cada área, especialmente asociados al estilo de vida, tengan un mayor o menor efecto en la causalidad, y por tanto, la prevención del este tumor». La identificación de las causas «ayuda a actuar sobre ellos para logar reducir, o por lo menos frenar, el número de casos que se diagnostican cada año.

El estudio incluyó 140 alimentos y se evaluó la ingesta dietética habitual durante el año anterior, incluyendo también cambios importantes en los hábitos alimenticios en los últimos 5 años. «Lo que hemos demostrado es que los alimentos que contienen fibra proteger, no la fibra sola. Los leoneses que consumen vegetales están más protegidos», explica Martín, que asegura que el consumo de alimentos ricos en fibras reduce un tercio la aparición del cáncer colorrectal.

«Sin embargo, cada vez estamos más convencidos, con los resultados de los estudios, que no hay que culpabilizar al paciente porque cada vez se reducen las diferencias de los factores», explica Martín. «Tenemos que avanzar mucho más en el estudio de las causas porque la genética y los antecedentes familiares duplican las posibilidades de padecer un cáncer de colon».