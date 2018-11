A la vejez, carreras

carmen Tapia | león

Esther Domínguez Valtuille tiene 70 años. Empezó a estudiar a los 54 años después de criar a sus cuatro hijos. Estaba decidida a cumplir el sueño que le impidió el devenir de su vida. Para empezar, se matriculó en la Escuela de Idiomas y acabó el curso superior de Inglés. Pero no se conformó. «Me apunté a una academia y me preparé el acceso a la Universidad». Estudió Derecho, está colegiada en León, y ahora estudia 4º curso del Grado de Historia en la Facultad de Filosofía.

La historia de Esther en un relato de superación personal. El mismo reto que se han trazado este año otras 21 personas mayores de 60 años (12 hombres y 9 mujeres) que estudian una carrera universitaria en León. Cada uno tiene una motivación pero la edad no es, ni de lejos, el principal impedimento.

El envejecimiento activo no es sólo caminar, hacer ejercicio y alimentación saludable. Es caminar, hacer ejercicio, alimentación saludable y participar activamente en la comunidad.

En la cafetería de la Universidad hacen piña y se codean con jóvenes universitarios que, en ocasiones, no entienden tanto sacrificio cuando a esa edad ya no se compite por un lugar en el mercado laboral. Esther vive en San Martín del Camino y hay días que recorre más de 80 kilómetros. «Cojo dos autobuses. Nunca he dejado de ir a una clase, aunque sólo tenga una hora por la mañana. Es fundamental asistir. Admiro mucho a los profesores y lo mío es aprender y saber».

La asistencia a clase en la Universidad no suele ser la elección elegida por las personas mayores, que optan por estudiar en la Uned, una educación a distancia con menos presión asistencial. No es el caso de los protagonistas de este reportaje. «Hay que tener espíritu de superación, interés y fuerza de voluntad. Agradezco a todos los profesores todo lo que me han ayudado».

Los 21 mayores matriculados en la Universidad de León estudian grados de Historia o Historia del Arte, Lengua Española y su Literatura, y el Grado en Relaciones Laborales y recursos Humanos, según fuentes de la institución académica.

Ángel Santamarta coge apuntes todos los días en su cuaderno con su pluma estilográfica. A su lado se sientan jóvenes que teclean en sus ordenadores a gran velocidad mientras el profesor habla. «A mí me gusta escuchar y coger algún apunte para luego ir a la biblioteca y consultar bibliografía en los libros. Siempre voy con folios en el bolsillo. Yo no miro en Internet. Soy un ratón de biblioteca». Ángel tiene 76 años y no es nuevo en las aulas. Hasta su jubilación trabajó en una empresa de construcciones civiles. Es ingeniero de Obras Públicas, carrera que hizo en Madrid en su juventud. «Después de trabajar tantos años con números decidí estudiar humanidades y opté por la Historia del Arte». Se lo toma con calma. «No me matriculo de todas las asignaturas. Ahora estoy en 3º, las elijo en función de los horarios porque tengo que cuidar a mis nietas y visitar a mi madre, que tiene 103 años».

El primer día que pisó el aula de la Universidad de León supo que todo había cambiado. «Antes había mucha más distancia entre los profesores y los alumnos. Ahora se llaman de tú y a mí en mi juventud ni se me ocurría hacer eso. Los profesores, entonces, eran semidioses». Nunca ha suspendido una asignatura. «Los jóvenes se preocupan por su porvenir. A nosotros eso no nos interesa ya. No estamos por adquirir un título. Estamos para vivir otras experiencias».

José Luis Escudero tiene 69 años. En su juventud estudió Magisterio. Ejerció de profesor hasta su jubilación en el Colegio Quevedo. Mientras trabajaba estudió Filosofía y Letras y ahora está matriculado en Lengua Española y Literatura. «Soy escritor y mi único interés es adquirir conocimientos. Mi idea es hacer dos supernovelas, una sobre el Renacimiento y otra del mundo del Dalí. «Cuando me empecé a estudiar Filosofía y Letras era el mayor. Ahora somos más. El primer día fue un flash. Mis compañeros se sorprendieron, y no era para tanto. Me llevo bien con algunos de ellos, pero no me tienen en su círculo de amistades. El primer año vivía de las rentas de Magisterio, pero luego la carrera fue muy trabajosa y difícil, con muchos trabajos. Al principio dedicaba mucho tiempo, en los siguientes año cogí menos asignaturas».