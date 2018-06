La víctima de 'La manada' envía una carta a Ana Rosa Quintana en la que llama a denunciar las violaciones

La víctima de 'La manada' ha sacado fuerzas de donde no las hay para alzar la voz y llamar a la ciudadanía a denunciar las violaciones y evitar así que los delincuentes se salgan con la suya. La joven ha querido hacer esta reclamación a través de una carta que ha enviado a la presentadora de Telecinco Ana Rosa Quintana, que ha agradecido la misiva con un "hermana, gracias por tus palabras".

En la carta, la víctima de los cinco condenados a nueve años por abusos sexuales (y no por violación), que además salieron en libertad provisional la semana pasada, lanza un aviso a la sociedad: "Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado".

"No os quedéis callados. Porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos", prosigue el escrito.