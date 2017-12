El vídeo viral del pingüino más feliz del mundo

Uno de los espectáculos más llamativos del zoo se Edimburgo, el más grande de toda Escocia y uno de los mejores del mundo, es el divertido desfile de pingüinos que se ofrece todos los días a las 14.15 horas para deleite de los visitantes. Estas instalaciones han aprovechado la divertida imagen de uno de estos palmípedos pegando saltos a modo de ser el más feliz de los de su especie para celebrar las Navidades. Lo han colgado en las redes y no ha tardado en hacerse viral. No tiene desperdicio.

Looks like no one can contain their excitement on Christmas morning!



From all of us here at Edinburgh Zoo we hope you have a very #MerryChristmas.#HoppingMadRockhopper pic.twitter.com/dqydnIRmYW