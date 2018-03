Vídeos emotivos por el Día del Síndrome de Down arrasan en la red

Este miércoles 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Por este motivo, circulan en la red algunos vídeos emotivos protagonizados por niños con esta alteración congénita que por su emotividad se están haceidno virales. Es el caso de '50 madres, 50 hijos y un cromosoma extra'. Así se titula el vídeo que un grupo de madres con niños con síndrome de Down han colgado en Youtube con el objetivo de cambiar la percepción de la sociedad hacia este trastorno.

En este contexto, las mamás de un grupo de Facebook que, traducido al español sería algo así como 'Genes de diseño' (Designer Genes), creado para padres que tengan hijos con síndrome de Down nacidos entre el 2013 y el 2014, se unieron para mostrar al mundo lo normal y divertida que es la vida con esta condición.

Para ello, 50 de ellas se animaron a grabarse con sus hijos al estilo 'Carpool Karaoke' cantando e interpretando en lenguaje de señas simplificado británico la canción 'A Thousand Years' de la cantante Christina Perri (de la que recibieron total apoyo), para después juntarlos todos y dar lugar a uno de los vídeos más reproducidos en Youtube, con más de medio millón de visualizaciones.



Otro vídeo que está arrasando está protagonizado por una niña de cinco años, Chloe, que anima a llevar ‘calcetines desparejados’ por el Día Mundial del Síndrome de Down. Su madre, que fue quien la grabó, asegura que el objetivo era "mandar un mensaje positivo sobre este día para aumentar la conciencia" sobre los niños que padecen esta alteración genética.

5-year-old Chloe reminds us that #WorldDownSyndromeDay is observed on March 21 & ask us to put on colorful odd pair of socks that day.



Film Jade Lennon beats popularity records on FB. Let's hope that many people will see human deserving life in people like Chloe! pic.twitter.com/nKYxX4YB4y