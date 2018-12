El VIH se libera de otro estigma: el acceso al ejército y la policía

efe / daniel roldán | madrid

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros un acuerdo para eliminar, por «discriminatorio», el veto al empleo público a pacientes con VIH, diabetes, psoriasis o celiaquía que afecta aproximadamente 7 millones de españoles afectados por estas patologías. «Todos los requisitos científico-médicos nos avalan, por el simple diagnóstico de estas enfermedades no se puede cerrar el paso al que quiere acceder a la función pública», señaló la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

La medida, que afecta a ámbitos como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, los cuerpos de vigilancia aduanera y los de instituciones penitenciarias, se produjo coincidiendo con la víspera del Día Mundial contra el Sida que se celebra hoy.

Esta efeméride cumple treinta años. Por primera vez, un anuncio llegaba a la televisión pública, que tenía el monopolio a nivel estatal. Todavía faltaban un par de años para que llegasen a los televisores (y no de todos los hogares) las privadas. Los responsables del ente se quedaron sorprendidos por el ‘spot’ que le había entregado el Ministerio de Sanidad. Todo era novedoso. Un anuncio que había costado 93 millones de pesetas de los 96 millones destinados al conjunto de la campaña. Al cambio, cerca de 600.000 euros. Televisión Española decidió no emitir el anuncio. No porque fuera sobre el sida, sino porque aparecían unas litronas y eso podía empujar a los jóvenes a beber alcohol. Era la campaña ‘Sí da. No da’, la primera en televisión en España que intentó explicar cómo podían los ciudadanos contagiarse de esa nueva enfermedad surgida a comienzos de la década de los ochenta y que coincidía con la celebración el 1 de diciembre de 1988 del primer Día Mundial contra el Sida. Treinta años de un viaje en el que se han recorrido diferentes fases, desde la presentación de la enfermedad, la demostración de sus efectos devastadores, la prevención o la asunción de que una persona con VIH puede hacer una vida completamente normal gracias a los avances médicos. Una enfermedad mortal en los ochenta ahora es una patología crónica.