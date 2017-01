El voluntariado leonés envejece

carmen Tapia | león

El voluntariado de León ha tocado techo. Asociaciones y oenegés se movilizan para actualizar sus potencial humano. Hacen falta socios y personas voluntarias jóvenes que tomen el relevo a las más de 5.000 personas que dedican su tiempo al voluntariado social en la provincia, una aportación que se mantiene desde los años 90, cuando surgió el auge de una actividad que permite mantener en León programas clave de atención y prevención de exclusión social. Asociaciones y oenegés leonesas buscan savia nueva en sus filas y programan nuevos cursos de formación y mensajes en las redes sociales para rejuvenecer sus plantillas. «Debemos renovar e intentar que la gente joven se involucre más», asegura el psicólogo de la Junta Provincial de la Asociación Contra el Cáncer, José Antonio Pérez. Treinta personas dedican su tiempo libre a la asociación. El 90% son mujeres y la media de edad está por encima de los 50 años «pero se dispara en la edad de jubilación».

La coordinadora de programas de Manos Unidas, Maite Robles, asegura que la organización tiene «una carencia fuerte» de jóvenes que tomen el relevo a las 25 personas voluntarias estables con las que cuentan actualmente. «No sé la causa. La gente joven se acerca y se interesa, pero no es un voluntariado estable. Los jóvenes se van de León a estudiar o a buscar trabajo y eso se nota en el perfil del voluntariado».

Las asociaciones coinciden en que el voluntariado joven es más inestable. «Los más estables son los mayores. Eso no quiere decir que los jóvenes no estén comprometidos, pero su prioridad es el empleo», asegura Mónica Moreno, responsable del Centro de Acción Voluntaria del Ayuntamiento de León. Lo más solicitado por los voluntarios es el trabajo con la infancia «pero lo que más necesitamos son personas que se involucren en el cuidado, compañía y atención de las personas mayores».

«Hace falta relevo», aseguran desde el Obispado. La ayuda social de la Iglesia cuenta en León con un millar de voluntarios, en su mayoría mujeres. Sólo en Cáritas trabajan 511 (300 mujeres), a los que hay que sumar la pastoral litúrgica para celebraciones en ausencia de presbítero (25), catequistas (350), pastoral de salud (150), pastoral penitenciaria en la cárcel de Mansilla de las Mulas (30), apostolado seglar (25) y misiones (5). El perfil es del de una mujer de mediana edad. «Como todo lo que tiene que ver con al Iglesia. La gente que tiene una mayor implicación tiene más edad quizás porque disponen de más tiempo libre».

El voluntariado de Cruz Roja en León mantiene la paridad, según datos oficiales de la organización. El 57,09% de los 3.107 voluntarios son mujeres y el 42,91% son hombres. La media de edad es de 40 años aunque el 29,28% están entre los 21 y los 30 años y el 4,45% son de origen extranjero.

El envejecimiento del voluntariado de León no coincide con la tendencia nacional. Según la Plataforma del Voluntariado de España la población española ha aumentado su colaboración con las oenegés pasado del 36% en 2015 a un 38,1% en 2016. Según observa la plataforma actualmente hay más personas que han decidido apoyar a alguna organización social, bien donando dinero, haciendo voluntariado o las dos cosas a la vez. «En lo que se refiere al perfil del voluntariado, las mujeres siguen siendo mayoría con un 54,4%, El mayor porcentaje de personas voluntarias está entre los 45 y los 24 años, seguida por la de 25 y los 34 años, lo que refleja una población joven, en su mayoría estudiantes, universitarios y trabajadores».

Captación de socios

La caída del 70% de las subvenciones de las administraciones ha movilizado a las organizaciones para la captación de socios privados y actualización de cuotas. Manos Unidas recurre a campañas puntuales para compensar la bajada «fortísima» de las aportaciones de las administraciones. Sólo el 12,3% de los 411.927 euros que Manos Unidas gestiona para programas en León procede de fondos públicos. «Hay que verbalizar esa necesidad. Todas las organizaciones hemos incorporado esta dimensión del trabajo. El recorte en políticas sociales ha sido brutal porque se cree que lo que está lejos importa menos». Manos Unidas lanzará en los próximos días una campaña de captación de socios y de concienciación sobre el desperdicio de comida.

La Asociación contra el Cáncer de León (con 3.000 socios) y Cruz Roja de León ( con 17.833 socios en toda la provincia) recurren a la empresa de marketing Wesser para la captación de socios en la calle. Wesser trabaja en diferentes provincias. «En León trabajamos de forma continua para la Asociación contra el Cáncer y Cruz Roja. Actualmente tenemos un equipo de ocho personas en la calle», aseguran desde la empresa. «Todas las personas, desde el primer día, entran con un contrato laboral indefinido, con alta en la seguridad social y sueldo fijo». En la página de la empresa figura que ese sueldo está en 500 euros más incentivos «según la producción. «La mayor parte del equipo tiene entre los 25 y 45 años».

La empresa leonesa de telemarketing Plus Contacto trabaja para la captación de fondos de Cruz Roja. Desde León se realizan una media de 240.000 marcaciones al año para hablar con 35.000 personas. «Al año podemos conseguir unos 50.000 socios en toda España», explica el gerente, Alfonso Andrés.

«Sin duda, la reducción de los ingresos a través de fondos finalistas públicos ha influido para tratar de mantener un equilibrio en el nivel de ingresos y ese impacto es muy variable dependiendo de las oenegés», aseguran desde Cruz Roja. «La externalización de la captación en la calle es fundamental para mantener una cifra en altas, no nos olvidemos, permite a la institución desarrollar con garantías los proyectos cuyos objetivos son lo de atender a la población más vulnerable de nuestro entorno. También sirve para dar visibilidad a la institución».

La oenegé marista SED (Educación para el Desarrollo) hará este año campaña de captación de socios y voluntarios en León por primera vez coincidiendo con su 45 aniversario. «Queremos conseguir financiación propia, que no dependa de las administraciones, para que no nos impongan los proyectos a los que destinamos recursos», asegura Tamara Cabezas, trabajadora de la oenegé. El voluntariado no se renueva. «Tenemos 12 voluntarios. Vienen jóvenes a preguntar, pero no se quedan. En las oenegés es difícil el voluntariado porque la ayuda no es directa. Hay que estar muy convencido de que se puede cambiar el mundo». Tanto SED como Entreculturas —la oenegé de los jesuitas— organizan sus campañas en los colegios. «Por eso nuestro voluntariado es muy joven», asegura Víctor Díez. «Más del 50% de nuestros ingresos proceden de los 329 socios y donantes».