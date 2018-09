La voz que escucha a un centenar de mayores leoneses

carmen tapia | texto

fernando otero | fotografía

Aquella mañana nevaba. Eran las 07.30 horas y dudó. Le pudo más el sentido de la responsabilidad y se levantó, condujo el coche hasta la cárcel y dirigió, como voluntaria, el taller de habilidades sociales al que asistían 35 personas. «Fue uno de los mejores días de mi vida. Enriquecedor». Trabajadora social, su trayectoria profesional está marcada por su trabajo en la Asociación Alzhéimer de León, Cáritas y Teléfono de la Esperanza. «He aprendido a no enjuiciar a nadie», dice. Esa es la grandeza de la escucha activa, la que se hace para comprender y acompañar, el totem del Teléfono de la Esperanza, en lo que se fijó la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de León, Aurora Baza, para proponer a este servicio gestionado por personal voluntario, que invirtiera el rol y se convirtiera en autor de las llamadas, pero dirigidas en este caso a los mayores que viven solos, sin familia que les puedan echar una mano. Aurita Barrera se puso al frente de la coordinación de un servicio con un equipo de diez mujeres, voluntarias preparadas para la escucha, que realizan al año 3.780 llamadas dirigidas a un centenar de leoneses a los que la soledad les pesa por edad y por emoción. «Nos involucramos mucho. Nuestro cometido es detectar necesidades y ponerlas en conocimiento de los servicios sociales, pero a veces somos nosotras las que les ayudamos personalmente».

Habla pausado, sin levantar la voz. Poco a poco el ambiente se sosiega mientras ella habla de la necesidad de eliminar o minimizar las creencias irracionales, desaprender, saber expresar sentimientos de tristeza y angustia, desechar ideas distorsionadas que interpretan la realidad, trabajar la actitud, fomentar hábitos saludables, desarrollar la autoestima y la flexibilidad mental para afrontar los cambios, prevenir los problemas de comunicación, soledad e intentos de suicidio... «Que los que están al lado de una persona que vive o se siente sola llamen al Ayuntamiento y pongan su caso en conocimiento del personal de los servicios sociales, que hay recursos para ellos, para que reciban ayuda, para que no se sientan solos».

Aurita tiene un trabajo de escucha, confidencial, que no cuestiona ni enjuicia. «La idea es que las administraciones pongan en marcha políticas preventivas que tengan en cuenta los años venideros». Dentro de siete años, el número de personas mayores de 85 años se habrá duplicado «en una sociedad en la que el modelo de familia ha dado un giro muy importante». El 22% de las personas mayores de 65 años viven solas. La soledad no deseada es el objetivo a evitar por este servicio de escucha que cumple dos años en octubre. «Un camino alternativo para minimizar la soledad, potenciar la automotivación y sentimiento de compañía. No te puedes imaginar el efecto que tiene un abrazo o una palabra de ánimo». El teléfono suena una vez a la semana «aunque a veces llamamos más, según las necesidades, para lo que preparamos a voluntarios específicos».