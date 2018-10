De vuelta al horario de invierno

carmen Tapia | león

Austria, que ejerce este semestre la presidencia de turno de la Unión Europea, propone que la directiva europea sobre la estabilización del cambio horario se retrase de marzo del 2019 —como propone el presidente de la Unión Europea, Jean-Claude Junck— al año 2021. Los 28 ministros de transportes de la UE analizarán por primera vez la propuesta en el consejo informal de ministros que se celebrará el lunes y el martes en el país austriaco. Europa decidirá si permite más cambios horarios. En principio, está previsto que los países que opten por quedarse en horario de verano harán el último cambio el 31 de marzo y los que apuesten por establecerse en el horario de invierno volverán a cambiar sus relojes en octubre de 2019. Y ya ningún reloj volverá a moverse más en Europa, una práctica extendida por todo el continente desde hace 40 años.

Pero ¿qué horario es mejor, el de verano o el de invierno? ¿es necesario estabilizar los relojes o es mejor cambiar en cada solsticio?. No hay consenso. «El cambio de hora tenía una justificación en los años 70 a partir de la llamada crisis del petróleo, pero no en el año 2018», aseguró ayer a Efe el presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe), José Luis Casero. En el caso de Canarias, este cambio de horario también se aplica y seguirá manteniendo una hora de diferencia con la hora peninsular.

La UE funciona con tres husos horarios al margen de los países fronterizos. Con una hora menos que en España viven Irlanda, Portugal y Reino Unido. España comparte el horario de Europa Central con 16 naciones: Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Eslovaquia, Esloveniay Suecia. Una hora más que los relojes españoles marcan los de Europa Oriental como Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Rumanía.

España no ha decidido sus preferencias. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no descartó la posibilidad de que España comparta huso horario con Portugal, idea que no apoyan Menorca y Baleares, con más de media hora de diferencia de luz con Galicia.