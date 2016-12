Wael, refugiado sirio: «Necesitamos humanidad»

ana gaitero | león

A veces un nombre es un destino. Lo es en el caso de Wael Hurkos, un sirio de 33 años que huyó de su país antes de la guerra como objetor de conciencia y acabó en Grecia como refugiado tras verse obligado a huir de Libia y pagar a las mafias para pasar desde Turquía a la puerta de Europa.

Wael signfica refugio en sirio. En febrero llegó a Grecia y en octubre entró en España ayudado por la periodista leonesa Yolanda Gómez, quien le conoció durante su etapa de voluntaria en el campamento de Termópilas y decidió traerle a España sin pasar por los cupos que determina la Unión Europea para reubicar a los refugiados.

Hoy contarán su ‘aventura’ y su visión sobre la guerra en Siria en un acto organizado por Proyecto Hombre a las 20.00 horas en su sede de León (calle Torrejón, 4-Bajo izquierda. Párking de San Pedro).

«Wael entró de forma ilegal, pero ahora es un solicitante de asilo más aunque ha renunciado a las ayudas del Gobierno porque de lo contrario tendría que ir donde le envíen y tiene personas que le podemos ayudar en Zaragoza, donde yo vivo, y en Valencia», explica la periodista leonesa.

Gómez conoció a Wael en el campo de refugiados «haciendo un excel en el que detallaba las necesidades médicas de muchos refugiados». El joven es ingeniero informático y ahora «ha decidido dedicarse a ayudar a los refugiados y congenió muy bien con el grupo de voluntarios españoles», precisa.

Desde España pretenden agitar conciencias para que la población no rechace a las personas refugiadas. «Los refugiados pueden ayudar a generar riqueza en el país, tanto para los españoles como para los sirios», recalca.

Wael, que tiene a toda su familia entre Alemania y Siria, no está esperanzado con la tregua que acaban de anunciar Rusia, Turquia y el gobierno sirio. «Mientras esté Bachar Al Assad no habrá paz, la guerra empezó porque la situación era de mucho control y falta de libertad. No s fía del alto el fuego», dice. Según este joven el conflicto se puede prolongar durante 15 años: «Sólo Europa y América pueden pararla. La gente quiere volver a su país, pero si no hay opción desearían establecerse» en Europa. «Necesitamos humanidad», recalca Wael Hurkos.

Yolanda Gómez fue testigo de la precariedad que se vive en los campos de refugiados griegos. «Los baños están encima de las letrinas; la comida es deficiente y cuando planteamos pagar verduras nos prohibieron repartir hornillos para que las cocinen». Las necesidades son múltiples: «La gente no tenía ropa de invierno y las autoridades griegas no nos dejan entregarla».

Lo que más le preocupa a esta periodista leonesa es la penetración de las mafias en los campos de refugiados: «Hay droga, prostitución infantil y mujeres indefensas», relata. Asegura que ha denunciado a Acnur algunas situaciones pero se encuentra con un muro: «No se puede demostrar porque a la gente que le han prometido sacarla no quiere hablar, sólo quieren salir de allí». En Atenas la situación no es más fácil; «Hay gente viviendo en edificios ocupados sin nada».