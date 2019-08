ARTE gusta en España

Aunque el actual panorama audiovisual indique lo contrario, la realidad es que en España sí existe una inmensa minoría que sintoniza con otro tipo de televisión. La que ofrece ARTE, cadena francoalemana dedicada a ofrecer una programación cultural panaeuropea. Y desde que este prestigioso canal incorporó en el 2015 una página web con una selección (abierta y gratuita) de lo mejor de su parrilla subtitulada en castellano, el interés de los españoles por ARTE se ha incrementado de manera espectacular

En lo que va de año, la página web arte.tv/es tiene una media de más de 200.000 vídeos vistos al mes, en todo el mundo, pero el 80% es desde España, afirma Raquel Santos, responsable de la edición y la comunicación de la web de ARTE en español, quien apunta que la mayoría de las visitas a la página provienen de Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia, las cuatro comunidades más pobladas de España.

Al ser una televisión que solo se ofrece por internet subtitulada en castellano, también tiene un seguimiento bastante importante en Hispanoamérica, aunque menor que en España. El 10% de los vídeos vistos provienen de principalmente, de México, Argentina y Colombia señala Santos.

Estas audiencias no se pueden comparar las cifras que mueve la televisión convencional, tanto por su contenido como su soporte, pero sí es muy significativo su crecimiento: En el 2018, ARTE en español experimentó un crecimiento del 117% en comparación con el 2017, explica Santos, quien remarca el interés que despierta esta oferta audiovisual: Contactamos diariamente con nuestras comunidades en Facebook (casi 300 000 seguidores) y Twitter (17 300). En general, los comentarios son muy positivos y entusiastas. Santos reconoce que también reciben alguna queja, aunque no sea la cadena la responsable directa. Desde España, las pocas quejas se refieren al hecho de que ARTE no está disponible en la televisión tradicional. Eso sí, en España tiene una mejor oferta subtitulada que en Hispanoamérica. Desde allí nos piden que todos los programas estén disponibles en sus territorios, y no solo el 50 %, como es el caso actual, explica la responsable de la web de ARTE en español.

LAS PREFERENCIAS

Del importante catálogo audiovisual al que se tiene acceso subtitulado en español, Santos explica que los gustos de su audiencia en España son muy variados, aunque los usuarios muestran un interés particular por Política y sociedad, Cultura y Concert, que son las categorías con más producción en arte.tv/es. Los documentales sociales, geopolíticos y de investigación son especialmente apreciados por el público de ARTE en español, dice Santos, que de este apartado destaca uno en concreto: España al borde de la crisis de nervios, un documental de investigación de Sylvain Louvet, Gary Grabli y Julie Peyrard sobre la crisis catalana. Este trabajo analiza la crisis que se vivió en España desde la victoria del "sí" en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre del 2017, a la proclamación de la independencia de Cataluña por parte del gobierno del expresidente Carles Puigdemont.

Se trata de un caso excepcional, puesto que 60% de los 530.000 vídeos vistos de este trabajo provienen de la versión con subtítulos en español. España es el primer país de visionado del documental, por delante de Francia y Alemania, explica Santos.

Ademas de esta categoría, Santos destaca que los usuarios de ARTE en español "valoran especialmente la música clásica, y pone como ejemplo el éxito que obtuvo el concierto Zubin Mehta y Khatia Buniatishvili interpretan Chaikovski y Schumann'. Esta producción recoge la actuación conjunta de la pianista Khatia Buniatishvili y del director de orquesta Zubin Mehta en las salas de conciertos más grandes del mundo. En el Festival Internacional de Música Tsinandali del 2017 se presentaron por primera vez en Georgia, país natal de Buniatishvili.