Hunter Schafer, mucho más que una modelo y actriz trans

Con solo 20 años y sin haber estudiado interpretación, Hunter Schafer se ha convertido en una de las actrices televisivas del momento. Esta esbelta modelo de melena rubio platino que ha desfilado para firmas como Dior, Miu Miu y Tommy Hilfiger ha hecho su debut en la pequeña pantalla con el papel de Jules, la adolescente transexual que se siente atraída por hombres maduros en 'Euphoria', la controvertida serie de HBO que explora el lado más oscuro de la adolescencia a través de un llamativo 'cocktail' de drogas y sexo.

Hija de un pastor de la Iglesia Presbiteriana, Schafer sabe bien de lo que habla su personaje. Nacida en Raleigh (Carolina del Norte, EEUU) como chico, en el instituto inició la transición hacia el cambio de sexo, y pronto sacó a relucir su lado más reivindicativo: en el 2016, comenzó una cruzada contra el estado en el que se había criado al presentarse un proyecto de ley que obligaba a las personas a utilizar los baños públicos según el sexo que especificaba su certificado de nacimiento, y no con el que se identificaban, lo que la llevó a ser nombrada por 'Teen Vogue' como una de las 21 menores de 21 años que estaban cambiando el mundo.

Sin embargo, Schafer nunca se ha considerado una activista. "Me encontraba en una situación de privilegio durante mi transición [debido al apoyo de su familia] y pensé que podía hacerme visible para ayudar a mi estado a comprender que lo que estaban haciendo era perjudicial para mi comunidad, aunque eso no me convierte en una activista", reconoció a la revista 'Variety' la actriz, que trabajó con el creador de 'Euphoria', Sam Levinson, para que los detalles de la historia de su personaje coincidieran (en parte) con su experiencia.

CARRERA EN LA PASARELA

Su debut en la pequeña pantalla le hizo aparcar por un tiempo su prometedora carrera como modelo, después de desfilar para firmas como Christian Dior, Helmut Lang, Marc Jabobs, Versus Versace, Emilio Pucci y Erdem. Su experiencia en la moda iba incluso más allá, ya que antes de fichar por la serie de HBO estaba a punto de mudarse a Londres para estudiar diseño en la prestigiosa escuela Central Saint Martins. Hasta que se enteró a través de Instagram del 'casting' de 'Euphoria', y su vida dio un vuelco. "Lo intenté solo porque estaba ligeramente interesada en la interpretación, pero no era algo que pensé que seguiría seriamente", confesó a 'The New York Times' Schafer, poco dada a ir a fiestas durante su adolescencia, una época en la que descubrió su pasión por la creación: "Hacer obras de arte fue mi salvación en la escuela secundaria", llegó a afirmar al mismo medio.

Su interpretación de Jules, una chica trans cuyo hilo argumental va mucho más allá de su condición sexual, le está dando la oportunidad de reivindicar papeles más variados para actrices como ella: "Es necesario que existan más papeles en los que las personas trans no solo se ocupen de ser eso. Están siendo trans mientras deben tratar otros asuntos. Somos mucho más complejos que una sola identidad", comentó a la revista 'Variety'.

Su éxito como actriz también le ha dado pie a plantear el debate de la elección de artistas transgénero para ese tipo de personajes, algo que justamente también ha abordado la tercera temporada de 'Paquita Salas' y que, por ejemplo, generó mucha controversia el año pasado con el fichaje de Paco León para hacer de María José en la serie de Netflix 'La casa de las flores'. "Es preferible que las personas trans interpreten a personajes trans, porque ya hay demasiados actores cisgénero en Hollywood", argumentó Schafer en 'The New York Times'. Ella, por su parte, aspira a "seguir explorando" frente a las cámaras, mientras revela su faceta más artística a través de su cuenta de Instagram, con atrevidos diseños e ilustraciones.