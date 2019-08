'Juego de tronos', 'The Witcher' y 'Carnival Row' desembarcan en la Comic-con

Tras culminar su impresionante andadura convertida en un fenómeno sin igual, pese a que parte del público criticara su final, 'Juego de tronos' ha brindado por última vez en la Comic-Con de San Diego (EEUU), en un acto en el que estrellas de su reparto repasaron el legado de una serie que hizo historia en la televisión.

Maisie Williams (Arya Stark en la serie), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Isaac Hempstead-Wright (Bran), John Bradley (Samwell Tarly), Jacob Anderson (Grey Worm), Liam Cunningham (Davos Seaworth) y Conleth Hill (Varys) conformaron la delegación de 'Juego de tronos' que se presentó este viernes en el certamen.

No obstante, hubo fans que criticaron en las redes sociales que a este evento llamado a ser un homenaje final a 'Juego de tronos' no acudieran David Benioff y D.B. Weiss, los dos creadores y máximos responsables de la serie.

EL GAZAPO DEL CAFÉ

"Alguien se dejó algunos cafés aquí", bromeó al comienzo Coster-Waldau aludiendo a un comentadísimo gazapo de la serie, que por error mostró un vaso de cartón en una escena de su última temporada.

"Una de las cosas bonitas de esa escena final (la reunión en la que deciden quién se sentará en el Trono de Hierro) es que sentí personalmente que querrías quedarte con ellos", apuntó Bradley.

Coster-Waldau argumentó que cada temporada de "Juego de tronos" tuvo sus "controversias" y opinó que es inevitable que una serie así presentara un final que contara con partidarios pero también con detractores. También defendió y definió como "perfecto" la muerte de su personaje Jaime en brazos de su hermana y amante Cersei (Lena Headey).

Su compañero Cunningham apuntó que, en 'Juego de tronos' como en la vida, lo importante no es tanto "el final" como "el camino" recorrido.

ARYA, LA EXPLORADORA

Por su parte, Hempstead-Wright, cuyo alter ego Bran finalmente se hizo con el Trono de Hierro, ironizó con que desde entonces ha obligado a su familia en la vida real a que le llamen siempre "su majestad".

Y Williams, una de las grandes favoritas del público por su interpretación de la intrépida Arya, comparó a su personaje con Dora la Exploradora, ya que la joven terminó 'Juego de tronos' emprendiendo en barco una gran aventura hacia tierras desconocidas.

Además, la actriz dijo que el mérito de haber acabado con el Rey de la Noche corresponde completamente a Arya, aunque admitió que quizá Melisandre (Carice van Houten) también fue importante a la hora de derrotar al villano más temible de toda la serie.

DOS SERIES FANTÁSTICAS DE NETFLIX

Mientras, Netflix aprovechó la Comic-Con para presentar dos nuevas series fantásticas: 'The Witcher', una superproducción liderada por Henry Cavill, y la precuela de la cinta 'Cristal oscuro'.

Melitele ha sido generosa. ¡El primer teaser de #TheWitcher es todo lo que esperábamos y más! https://t.co/K1sgzgLO3L — Netflix España (@NetflixES) 20 de julio de 2019

"Había algo de Geralt que realmente me tocó la fibra sensible", dijo Cavill en referencia a Geralt de Rivia, el cazador de monstruos que protagoniza las famosas novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski y que él interpreta en esta serie. "Tiene una apariencia dura, de tipo del mundo real, pero al mismo tiempo es un verdadero héroe", consideró el actor británico.

Acompañado por las actrices Anya Chalotra y Freya Allan y la 'showrunner' (máximo responsable de una serie) Lauren S. Hissrich, Cavill presentó el tráiler de 'The Witcher' y varios clips de adelanto que dejaron entrever una potente producción televisiva que, al estilo de 'Juego de tronos', entrelaza la magia con la violencia, el sexo y las luchas de todo tipo.

AFICIONADO A LOS VIDEOJUEGOS

El actor aseguró que es "un honor absoluto" interpretar a Geralt de Rivia y admitió lo obsesionado que estaba con este papel, ya que es un gran aficionado a los videojuegos de 'The Witcher'.

Hissrich contó que Cavill la llamó cuando todavía este proyecto era apenas un boceto sin nada sólido y afirmó, entre risas, que el actor fue "realmente molesto" a la hora de convencerla para que le diera el papel.

"Pero cuando estaba escribiendo (el guión) me di cuenta de que continuaba teniendo la voz de Henry en mi cabeza. Y eso fue como un signo indiscutible de que era un personaje hecho para él", indicó.

SIN DOBLES

Por otro lado, Cavill explicó que en 'The Witcher', que todavía no tiene fecha de estreno, hizo todas las escenas de acción sin recurrir a dobles y describió asimismo el conflicto existencial que trastorna a su alter ego.

"Tiene esta dicotomía de ser muy duro por fuera porque es así como cree que es el mundo desde su experiencia, esa es su realidad del mundo y la refleja; pero en verdad y en el fondo, es un hombre que tiene una convicción sobre lo que el mundo puede ser", señaló.

UNA PRECUELA

A continuación llegó el turno de 'Cristal oscuro: la era de la resistencia', serie que se estrenará en Netflix el 30 de agosto y que sirve de precuela para 'Cristal oscuro' (1982), el clásico filme de fantasía que dirigieron Jim Henson y Frank Oz.

Explotando hasta límites insólitos las posibilidades artísticas de las marionetas, tal y como hizo la recordada y aplaudida cinta original, 'Cristal oscuro: la era de la resistencia' contó con dos actores que han participado en su doblaje como embajadores de lujo: Mark Hamill y Taron Egerton.

"Vi la película por primera vez cuando tenía seis o siete años. Mi padre me la enseñó. Simplemente pensé que era cautivadora y diferente completamente a cualquier cosa. Y todavía lo siento así", dijo Egerton, que dio vida recientemente a Elton John en el filme musical "Rocketman".

EL LUKE SKYWALKER DE 'STAR WARS'

Por su parte, Hamill, todo un ídolo en convenciones como Comic-Con gracias a su rol de Luke Skywalker en 'Star Wars', destacó que 'Cristal Oscuro' sedujo a muchos niños en los años 80 quizá porque era "demasiado oscura" e intrigante para los más pequeños, especialmente si se comparaba con otros shows de marionetas más clásicos e infantiles.

"Me encanta el doblaje porque como no se te ve eres libre de tomar decisiones realmente atrevidas que probablemente no tomarías delante de la cámara", apuntó.

ORLANDO BLOOM Y CARA DELEVIGNE

Amazon Prime, por su parte, llevó a la Comic-Con a Orlando Bloom y Cara Delevingne, la estelar pareja protagonista de 'Carnival Row', para desvelar algunos detalles de esta ambiciosa serie.

Philo (Bloom) y Vignette (Delevingne) son los dos personajes principales de esta serie que propone un mundo fantástico inspirado en la era victoriana y en el que coexisten los seres humanos y entes mitológicos, como hadas o centauros.

En medio de un choque entre la humanidad y esas criaturas mitológicas, el hombre Philo y el hada Vignette vivirán un romance en "una sociedad cada vez más intolerante", describió Amazon en un comunicado de prensa divulgado hoy aprovechando la participación de la serie en la Comic-Con.

"Carnival Row" es una de las grandes apuestas de este gigante digital en esta temporada televisiva y se estrenará el próximo 30 de agosto.

Pese a que Bloom tiene mucha experiencia en el mundo de la fantasía, ya que interpretó al elfo Legolas en las exitosas adaptaciones al cine de 'El señor de los anillos', el actor dijo estar "fascinado" por "el detalle y la riqueza" de los personajes de esta nueva serie.

Por su parte, Delevingne, que después de convertirse en una estrella de las pasarelas fue poco a poco interesándose por la interpretación gracias a películas como 'Escuadrón suicida' (2016) o 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' (2017), definió a su personaje en 'Carnival Row' como "una guerrera" y "una luchadora por el amor".