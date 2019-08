Mil millones de 'Bohemian Rapsody'

El icónico vídeo musical de Queen, 'Bohemian Rhapsody' ya ha superado oficialmente las mil millones de reproducciones en YouTube, marcando un hito histórico como el primer vídeo anterior a los años 90 en alcanzar esta cifra de reproducciones en la plataforma.

El vídeo que acompaña al 'single' de 1975, 'Bohemian Rhapsody', es reconocido como el primer vídeo musical promocional de la historia, un concepto pionero que estableció el estándar para las siguientes décadas del género musical. A día de hoy, pese a haber pasado más de 40 años desde su creación, sigue inspirando y entreteniendo a millones de fans de todo el mundo.

Durante el tour norteamericano de la banda, los miembros fundadores Brian May y Roger Taylor señalaron: "Es un honor para nosotros que 'Bohemian Rhapsody' haya alcanzado mil millones de reproducciones en YouTube. Queremos agradecéroslo a todos y celebrarlo con nuestros increíbles fans de todo el mundo con tres nuevos vídeos musicales para nuestras canciones en los que podréis participar: ya seáis músicos, cantantes, bailarines, artistas visuales o simplemente queráis pasar un buen rato. Podéis visitar www.youarethechampions.com para encontrar más información y esperamos veros durante por el camino".

Para celebrar este monumental logro, una nueva versión remasterizada en HD del vídeo estará disponible desde este martes, 23 de julio, por primera vez y de forma exclusiva en el canal de YouTube de la banda. Los seguidores podrán disfrutar del vídeo restaurado en todo su esplendor, como se había planeado originalmente. Además, mientras se ve el vídeo, se podrá acceder a la letra de la canción en varios idiomas, incluyendo el inglés, español, italiano, francés, japonés, polaco, alemán, coreano, checo, ruso y turco.

Para conmemorar todavía más este 'hit', Queen, en colaboración con YouTube Music, Universal Music Group y Hollywood Records, ha anunciado el lanzamiento de 'You Are The Champions', una campaña única que dará a los fans la oportunidad de formar parte de la historia del grupo. Y además, podrán protagonizar tres de los nuevos vídeos generados por sus seguidores para tres de los 'singles' más celebrados de la banda.

Como parte de la campaña, músicos, cantantes e instrumentistas podrán participar en 'Bohemian Rhapsody'. Los bailarines podrán hacer su propia interpretación de 'Don't Stop Me Now' con un vídeo instructivo especial creado por Polly Bennett (la 'coach' de movimiento de Rami Malek en la película 'Bohemian Rhapsody') y finalmente, los artistas visuales tendrán la oportunidad de diseñar cualquier palabra o frase de la letra de la canción 'A Kind of Magic'.

"'Bohemian Rhapsody' es una obra maestra sónica y cinemática y una de las canciones más perdurables de la música moderna", ha dicho Lyor Cohen, jefe de la división de música de YouTube. "El nuevo vídeo remasterizado en YouTube permitirá que la canción sea redescubierta, acogida y apreciada por las antiguas y nuevas generaciones de los fans de la música".

Celine Joshua, Manager General de la división comercial de contenido y estrategia de artistas en Universal Music Group ha contado: "Estamos encantados que el icónico vídeo de Queen 'Bohemian Rhapsody' haya alcanzado la cifra histórica mil millones de reproducciones en YouTube. Ahora, junto con Queen, YouTube y Hollywood Records, estamos emocionados por el lanzamiento de You Are the Champions, una nueva campaña innovadora para crear vídeos de contenido generado por los usuarios, con los con los increíbles fans de Queen de todo el mundo como protagonistas. Esta será la primera iniciativa, entre otras que tenemos planeadas para los próximos meses, en el canal oficial de Queen".

Además de ser el primer vídeo musical promocional de su género, 'Bohemian Rhapsody' es reconocida a menudo como una de la mejores canciones jamás grabadas. En el 2004, la canción fue reconocida en el Salón de la Fama de los Grammy y la interpretación vocal de Freddie Mercury fue nombrada por los lectores de la revista 'Rolling Stone' como la mejor de toda la historia del rock.

La canción sigue inspirando a una nueva generación de fans tras el inaudito éxito global de la película biográfica estrenada el año pasado, 'Bohemian Rhapsody', que cuenta la increíble historia de la carrera musical de la banda así como la génesis de la canción.

La película es el 'biopic' musical más taquillero de la historia, generó más de 900 millones de dólares y ganó cuatro premios Oscar, entre ellos el de Rami Malek en la categoría de Mejor Actor por su representación en la gran pantalla del legendario líder de la banda Freddie Mercury. Un logro que se repitió en los premios BAFTA y Globos de Oro.