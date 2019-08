Movistar+ viaja a los orígenes de ETA

La ficción española comienza a escarbar en las zonas más oscuras y delicadas de nuestra historia reciente. Mientras se espera la adaptación de la novela de Fernando Aramburu, ‘Patria’ (la primera gran producción de HBO en España), Mariano Barroso también abordará el conflicto vasco, más concretamente sus orígenes, en ‘La línea invisible’, serie que en estos momentos rueda y que promete ser una de las apuestas más arriesgadas de Movistar+ para el 2020.

‘La línea invisible’ se sitúa a finales de los 60 y cuenta la historia de Txabi Etxebarrieta, un joven con ideales e inquietudes literarias y filosóficas que constituyó un elemento fundamental para dotar de consistencia ideológica al germen de ETA. Por otro lado, encontramos a su antagonista, Melitón Manzanas, inspector jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián y un brazo ejecutor indispensable dentro de la maquinaria franquista en la zona.

A Etxebarrieta lo interpreta el catalán Àlex Monner, cuyo segundo apellido es Zubizarreta, porque su madre es de Azpeitia y conoce el euskera. “La serie no quiere ahondar en cuestiones políticas, en realidad es la historia de unos jóvenes que quieren cambiar el mundo, su mundo, que tienen ideales y que están hartos de la represión del régimen y quieren ser libres -dice el actor-. Siempre se tiene una mayor responsabilidad cuando se aborda un personaje real con esas características, pero Mariano Barroso quería centrarse en la perspectiva más humana”.



Patrick Criado, el director Mariano Barroso, Anna Castillo, Àlex Monner y Antonio de la Torre, en Irún. / JUAN HERRERO (EFE)

Antonio de la Torre es Melitón Manzanas, que comienza a obsesionarse con este grupo de chavales que poco a poco se convierten en una amenaza. “La serie está planteada como un juego de espejos entre los dos personajes”, cuenta De la Torre. “Melitón está al servicio del régimen, mientras que Txabi quiere cambiar las cosas. Y eso a los dos les va a costar la vida”.

En efecto, los dos se convirtieron en figuras simbólicas del inicio de la organización terrorista: Etxebarrieta fue el primero en cruzar la línea invisible y matar a un guardia civil, José Antonio Pardines y también fue el primero en morir a manos de la policía. En cuanto a Melitón Manzanas, se trata del primer atentado premeditado de la banda.

“Hay muchos vacíos en nuestra historia reciente y que sirven para explicar algunas de las cosas que estamos viviendo en estos momentos -dice Barroso-. Incluso las peores pesadillas, comenzaron como un sueño, y esto se puede aplicar al inicio de ETA. Hemos querido componer una tragedia entre dos pueblos que no se encuentran, que son incapaces de sentir empatía el uno por el otro. ¿Cómo comienza ese odio que te hace perder la perspectiva? Eso es lo que hemos intentado plasmar en la serie”.

Además de Monner y De la Torre, completan el reparto Anna Castillo y Patrick Criado, los dos jóvenes inseparables que, junto a Txabi, se convierten en líderes de la organización. Además, Asier Etxeandía en la piel de El Inglés, uno de los fundadores de ETA, el que controla el dinero y que tiene contactos con otros grupos de liberación internacionales en Cuba y Argelia.

La visita al rodaje incluye el colegio de Irún Pío Baroja, donde se desarrolla una escena con Melitón Manzanas intentando convencer a la madre superiora de que su hija es la mejor opción para tocar el tambor en la banda. A pesar de que las profesoras no piensan lo mismo, la influencia y el terror que genera el inspector jefe se convierte en un peso manipulador y opresor incuestionable. “Sin embargo, no vamos solo ver a Melitón desde su perspectiva más cruda, también habrá un acercamiento a sus inquietudes y sus conflictos personales y familiares. Esas luces y sombras son lo que más me interesaban de este personaje”, apunta Barroso.

La serie se está rodando a lo largo de 15 semanas en el País Vasco y Navarra y constará de seis episodios de 50 minutos. Sobre una idea original de Abel García Roure han trabajado en el guion Alejandro Hernández, Michel Gaztambide y el propio Barroso, que se ha rodeado del mismo equipo que utilizó en ‘El día de mañana’, la serie de Movistar+ basada en el libro de Ignacio Martínez de Pisón que se ha convertido en una referencia para los productores de esta nueva aventura, entre los que se encuentra Rafael Portela, de Sentido Films, que también es vicepresidente de la Academia de Cine, junto al propio Barroso, el presidente.