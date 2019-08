Stephen King quiere ser Boston en 'La casa de papel'

Stephen King se ha declarado públicamente como un fan de la serie de Netflix 'La casa de papel'. Pero esta pasión por la conocida y exitosa producción española ha calado tanto en el popular y mediático escritor estadounidense, que ahora quiere formar parte de la banda de ladrones que lídera El Profesor (el actor Álvaro Morte). Y además se postula para entrar en el grupo con el nombre de Boston, tal como ha dejado claro en un divertida foto que ha colgado en su cuenta de Twitter, y en la que aparece con la ya icónica máscara de Dalí.

Remember MONEY HEIST, on Netflix? Cool, right? The guys sent me some swag. In Season 2, I'll be rooting for Boston...and for my masked accomplice, the Thing of Evil. pic.twitter.com/wbVaFGl7lv

"¿Recordáis 'La casa de papel', de Netflix? ¿Genial, verdad? Los chicos me enviaron parte del botín. En la temporada 2 la confunde con la tercera y actual estaré apoyando a Boston... Y mi cómplice enmascarado será Thing of Evil", escribe King en el pie de foto de su divertida imagen en su cuenta de Twitter, que tiene más de cinco millones de seguidores.

La broma del maestro del terror (ha vendido más de 350 millones de ejemplares de sus libros, que también han sido adaptados al cine y la televisión con éxito) ha tenido un amplio eco en las redes, con respuestas y memes también muy originales. Pero entre los acuse de recibo destaca el que ha hecho el propio equipo de 'La casa de papel', que ha agradecido a King su referencia a la serie, y sus ganas de formar parte de la banda.

It’s an honor to welcome you to the gang, Boston. We hope you both enjoy the new season, because this time, we go even bigger. #LCDP3 pic.twitter.com/netK9MCM4d