Candín supera otro obstáculo en su carrera por llamarse Valle de Ancares

Hace prácticamente un año que el Pleno del Consejo Comarcal de El Bierzo aprobó el cambio denominación del municipio de Candín por el de Valle de Ancares, dando así cumplimiento a las aspiraciones de un Ayuntamiento que lanzó el órdago a finales de 2021. El proceso se ha retrasado «más de lo esperado y deseado», reconoce el alcalde, José Antonio Cachón, pero la publicación de la orden plenaria de la institución comarcal en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), este miércoles, acerca el objetivo, ya que es el penúltimo trámite administrativos necesario para su materialización. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es lo único que queda.

Cachón confía en que los avances se produzcan de manera más rápida y reconoce que no esperaba el año de parón que se ha producido en el procedimiento desde su aprobación en el Pleno del Consejo. Las elecciones municipales mediante y los problemas por la falta de secretario-interventor explican, según el propio regidor, ese retraso acumulado. No obstante, la máxima autoridad local de Candín se muestra satisfecho y convencido de que ya no queda nada para dar cumplimiento a un anhelo común en el municipio, ya que ha —recuerda— cuenta con el acuerdo de la oposición y de las juntas vecinales.

Hasta la fecha, no ha habido ninguna ofensiva para impedir el cambio de la denominación de Candín por Valle de Ancares. Es verdad que algunos ayuntamientos de la vertiente gallega de lo que los Ancares y la propia Diputación de Lugo se manifestaron contrarios a esta acción, pero ninguno de ellos ha presentado recursos de manera formal, apuntó Cachón. No se espera, por tanto, más oposición.

La publicación en el Bocyl de la orden de cambio de la denominación de este municipio berciano pone fin a la vía administrativa y quienes quisiera interponer recurso de reposición alguno deberían hacerlo ante la Consejería de Presidencia y Ordenación Territorial de la Junta de Castilla y León en el plazo de un mes. Como ya se ha descrito, la modificación será efectiva una vez se anote en los registros de entidades locales de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma y se publique en el Boletín Oficial del Estado.