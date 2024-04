La Uned separa la historia y la leyenda del Castillo de Ponferrada en su centenario como monumento

La historia y el mito, la verdad y la leyenda, se mezclan en las piedras del Castillo de Ponferrada, el Castillo de los Templarios como se le conoce, aunque los caballeros-monjes solo tuviera una encomienda en el lugar donde se levantaría la fortaleza.

Y para separar lo cierto de lo inventado, la realidad del adorno, la Uned de Ponferrada y el Ayuntamiento organizan del 16 al 18 de mayo un curso de extensión universitaria que reunirá a algunos de los mayores expertos en el Castillo, dentro de los actos que este año sirven para celebrar el primer centenario de su declaración como monumento nacional en 1924. Abrirá las ponencias el arquitecto que ha dirigido las dos restauraciones recientes que han reconstruido la fortaleza, Fernando Cobos. Y todo el dinero de la matrícula (35 euros la ordinaria) irá destinado a sanear las cuentas del Instituto de Estudios Bercianos. Todos los conferenciantes, además, donarán sus retribuciones para que la asociación cultural culmine la operación de salvación emprendida por una gestora a finales del pasado año.

"Hay que diferenciar lo que tiene de historia el Castillo de lo que tiene de leyenda", decía este miércoles el responsable del curso por parte de la Uned, Francisco Balado, para presentarlo en una comparecencia junto al alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el director del centro universitario en Ponferrada, Jorge Vega, el teniente de alcalde, Iván Alonso, y el director de los museos municipales y el Castillo, Javier García-Bueso. Y nadie mejor que el historiador Vicente Fernández para separar el mito de la realidad. Fernández, con motivo del rodaje de un documental sobre la fortaleza para una televisión especializada en Historia, ya dejaba claro el año pasado que, siendo rigurosos, y más allá de los nombres comúmente aceptados, el actual Castillo de Ponferrada no es templario. El Castillo Viejo comenzó a construirse después de su caída en desgracia a comienzos del siglo XIV. Y la mayor parte de la actual fortaleza data de finales del siglo XV, cuando el Conde de Lemos la reconstruyó tras la revuelta de los irmandiños.

También estará entre los ponentes el historiador berciano Miguel J. García, que hablará de cómo era Ponferrada, y en qué estado estaba el Castillo hace cien años. La declaración como monumento en 1924 vino a atajar de cuajo los intentos por convertirlo nada menos que en campo de fútbol de entrenamiento para la recién fundada Sociedad Deportiva Ponferradina.

Otro ponente será el arqueólogo de la Universidad Complutense de Madrid Manuel Retuerce, y el catedrático de literatura José Luis Suárez Roca hablará del Castillo en la literatura. Un mesa redonda en la que participarán García-Bueso y Jorge Vega, junto al geógrafo de la Universidad de León Carlos Relea, Nuria Lordén, de la Asociación El Reloj, y Noelia Correa, gerente de Guías del Bierzo.

El sábado 18, el curso concluirá con una visita teatralizada al Castillo a cargo de la compañía Conde Gatón y una charla del bibliófilo Antonio Ovalle sobre las últimas novedades de la Colección Templum Libri, los facsímiles de códices miniados y libros de autor que engradecen la visita a la fortaleza.

El curso presencial tendrá lugar en la Sala de Armas del Castillo, aunque se podrá seguir on line. Marco Morala no dejó de resaltar la importancia de actividades como la del curso para poner en valor el Castillo en su centenario como monumento nacional y el apoyo que supondrá para el IEB. Iván Alonso, por su parte, adelantó que el Ayuntamiento está organizando más actos para conmemorar el centenario, como la Asamblea Nacional del Camino de Santiago, visitas teatralizadas, pintura al aire libre y nuevas exposiciones.

Javier García-Bueso, Iván Alonso, Marco Morala, Jorge Vega y Francisco Balado.L. DE LA MATA

Moción de censura

Por otra parte, y a preguntas de la prensa, Iván Alonso restó seriedad a la posibilidad de pactar con el PSOE una moción de censura que rompa su acuerdo con el PP. "No podemos valorar algo que no se nos ha propuesto", afirmó en presencia del alcalde y tras descartar que sea a través de los medios de comunicación la forma de sondear un cambio de rumbo. "Si hay una propuesta de moción de censura, que la hagan, no que la digan", insistió. Y para despejar cualquier duda, aseguró que "Coalición por el Bierzo no está en ninguna broma, en ningún chiste" que implique "moverle la silla al alcalde", afirmó para negar que quiera volver a "la Ponferrada en blanco y negro" o "gris" de los años en los que sostuvo al gobierno socialista.

"Me quedo más tranquilo", respondió Morala, que insistió en que su equipo de gobierno "se dedica a trabajar" en lugar de "enredar en los medios de comunicación". Y dejó una frase popular para resumir la situación. "Cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo".