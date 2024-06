El granizo arruina la cosecha en la principal zona vitivinícola del Bierzo: "Es desolador, una catástrofe, para echarse a llorar"

Las pocas palabras que pueden expresar lo que han sentido los viticultores y elaboradores afectados por la última granizada que ha sacudido una parte de El Bierzo -la segunda en apenas una semana- son malas. La principal zona productora de vinos con Denominación de Origen (Valtuille de Abajo y Parandones, sobre todo) ha capitulado ante las piedras de hielo del tamaño de pelotas de golf que no solo golpearon violentamente el fruto provocando su rotura, sino que han defoliado las plantas dejando varas completamente peladas, roto también los pámpanos y machacado las yemas y los pulgares de las vides. Con eso ya no solo se lamentan los daños evidentes a corto plazo, que han arruinado la cosecha; sino que se prevén efectos a un año vista, para la campaña de 2025.

La directora técnica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, Carmen Gómez, no disimula el impacto. Dedicó la mañana a recorrer la zona afectada para hacer una valoración de los daños y el balance es desolador. "Casi se me caían las lágrimas", afirma Gómez. Esta iba a ser una campaña "muy buena", las previsiones eran más que optimistas y "de la noche a la mañana nos encontramos con que parece que ha pasado un ciclón", se lamenta. "Tanto esfuerzo, tanto trabajo y cuando solo quedan dos meses para comenzar la vendimia", añade la directora técnica de la DO.

Vid afectada por la granizada.DL

Lo importante ahora es aplicar tratamientos cuanto antes para garantizar el buen estado sanitario de las plantas. Con los graves daños que presentan, son pasto fácil de enfermedades fúngicas que pueden crear reservorios que compliquen todavía más la situación a largo plazo. "Es preciso mantener la madera lo más limpia posible", insistió Carmen Gómez, confiando en que el tiempo traiga mejores noticias y se eleven las temperaturas por encima de los 32 grados en los próximos días. Con ese calor, "los hongos ya no se desarrollan".

Valtuille de Abajo y Parandones han sido las zonas más afectadas, pero los daños son visibles también en otros puntos del municipio de Toral y hasta el paraje de Las Gundiñas y la Viña de Los Pinos (imagen simbólica del Bierzo vitivinícola), pero sin tocar ya la pedanía de Villafranca del Bierzo, según la explicación de la directora técnica de la DO. Calcula que entre 500 y 600 hectáreas de viñedo. "Terrible", asegura Nacho León, de Demencia Wine. Él ha sido uno de los grandes afectados. El impulsor de la iniciativa 'Bierzo fuera de serie' que busca proteger el viñedo viejo, lamenta las enormes pérdidas. "Ya está todo vendimiado", sentencia.

Piedras de granizo caídas este martes en El Bierzo.DL

"En Valtuille es desolador, prácticamente todo el pueblo está afectado", repite León y lo confirman las decenas de imágenes y vídeos que han compartido los viticultores y enólogos que han perdido más del "90%" de su cosecha, según el porcentaje que estima el elaborador de Demencia Wine, que lo eleva incluso por encima del cien por cien si se valora el impacto en la próxima cosecha: "Nos fastidia la poda del año que viene".

Los parajes de Villegas, La Poulosa, Tellería, Valdoneje, Cabanelas y Las Gundiñas -dice León- han sufrido las peores consecuencias. De aquí salen varios de los mejores vinos de El Bierzo. El resto también se han visto afectadas por el pedrisco, hasta en un "60%". La afección ha sido de menor intensidad la zona de El Rapolao y Castro, explica la directora técnica de la DO, volviendo a insistir en que "la cosecha de este año está muy afectada" y que habrá quien no tenga ya nada que recoger y en los casos en los que quede algo de uva, "igual no les merece la pena vendimiarla".

El granizo defolió las plantas y rompió varas enteras.DL

"Una catástrofe". En esta afirmación coinciden todos, hasta los más mayores de Valtuille, con los que ha hablado Nacho León. "Dicen que es algo histórico. Personas que tiene entre 70 y 80 años y aseguran que nunca han visto nada igual", relata el elaborador.

Frutales

En las plantaciones de árboles frutales (pera conferencia y manzana reineta) hay mucho fruto golpeado pero el reparto de los daños es desigual en función de las zonas productoras, según ha explicado el presidente de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA), Daniel Franco. Las parcelas más afectadas están en la zona de Villaverde, Villadepalos y Posada, en el municipio de Carracedelo que no se vio afectado en la granizada anterior más allá de Carracedo. Aquí, algunas plantaciones estás destrozadas y, como ha pasado con las viñas, no solo el fruto está dañado, sino también los árboles.

En otras zonas de producción frutícola, como Narayola (Camponaraya) y Dehesas (Ponferrada), los daños parecen menores a expensas de ver cómo evoluciona. Habrá que esperar una semana para ver las verdades consecuencias de la gran granizada de este martes y, mientras tanto, aplicar tratamientos para que el fruto cicatrice en la medida de lo posible.