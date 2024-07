La familia de un niño autista denuncia que ha sido vetado en un campamento de verano

A los tres meses de nacer, a Fidel le diagnosticaron hidrocefalia, una enfermedad rara que provoca la acumulación excesiva de líquido dentro del cráneo. A los 18, un trastorno del espectro autista y, más tarde, su familia supo también que tiene un trastorno visoperceptivo que le impide medir bien las distancias espaciales. Fidel tiene solo cinco años. Los médicos le dijeron a sus padres que nunca iba a hablar, pero hace tres meses que empezó a pronunciar palabras y en los últimos días no deja de decir mamá. La llama porque la ve triste. Eva, que es la madre, llora a diario desde el día 26 de junio, cuando la avisaron de que Fidel no podía asistir al campamento de verano en el que lo había inscrito en Molinaseca, su pueblo, una semana antes.

El campamento empezó el lunes, sin Fidel. El motivo, que es un niño con necesidades especiales y esa condición —relata la madre— incrementa el coste de la actividad en 1.400 euros que el Ayuntamiento de Molinaseca no está dispuesto a desembolsar. Eso es lo que denuncia la familia, que ayer inició una recogida de firmas, tanto a pie de calle como en plataformas web, y que tiene intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía por discriminación. De su parte están la mayoría de los vecinos, los grupos políticos de la oposición y asociaciones como Corazones Solidarios, que ha elevado la queja al Procurador del Común.

Fidel fue a la guardería pública que gestiona el Ayuntamiento de Molinaseca hasta que tuvo edad para pasar al colegio. Sus padres buscaron un centro educativo que tuviera apoyo para niños como él y eligieron Peñalba (Ponferrada). Aquí lleva dos años, en un colegio ordinario conviviendo con niños que no tienen sus mismas necesidades. En el pueblo, juega como uno más asegura su madre, superando sus propias limitaciones, como sus compañeros de juego las superan también. Y lo invitan a todos los cumpleaños porque, aunque prácticamente no habla, tiene un don especial con el xilófono y «sabe tocar muchas canciones», entre ellas el cumpleaños feliz.

Fidel juega a diario en el parque con otros niños del pueblo.L. DE LA MATA

Por eso, la madre no entiende nada. Asegura que cuando inscribió a Fidel en el campamento nadie le puso problemas y que fue una vez que contactó con la empresa encargada de la organización del mismo para explicarle la condición de su hijo y la manera que tiene de comunicarse —mediante signos— cuando comenzó la odisea.

«Me puse en contacto con ellos y me dijeron que hasta aquel momento no tenían conocimiento de que había un niño con necesidades especiales. En todo caso, me comunicaron que no había problema, que tenían monitores preparados; pero al día siguiente me llamaron del Ayuntamiento para decirme que mi hijo estaba expulsado», relata Eva, que asegura que la causa es el pago necesario de esos 1.400 euros para costear el servicio especial. «Un niño con necesidades puntúa por cuatro», explica, afirmando también que lo que le plantearon desde el Consistorio es que ellos asumieran ese sobrecoste. También —dice— que lo inscribieran en un campamento especial, pero eso es lo que los padres no quieren.

"Me han roto el corazón. No me esperaba esta discriminación en mi propio pueblo" Eva, madre de Fidel

«No queremos llevarlo a un campamento donde mi hijo no pueda socializar porque no conozca a las personas. Fidel es un niño al que le cuesta mucho abrirse con desconocidos y los que van a ese campamento son los mismos niños con los que él juega por las tardes en el pueblo», explica Eva, que también asegura que son varias las personas que se han ofrecido a asumir ese gasto, incluidos los ediles de la oposición en el Ayuntamiento de Molinaseca, con la renuncia a las percepciones por asistencia a plenos. «Pero nosotros no queremos eso», dice y vuelve a hablar de discriminación y alude a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

«Yo no quiero que nadie pague el coste de que mi hijo vaya al campamento, y lo que quiero es inclusión, porque todos tenemos el mismo derecho», insiste la madre de Fidel, compungida y conteniendo las lágrimas en cada frase que pronuncia. «Me rompieron el corazón. Me rompieron el alma», dice. «No me esperaba esta discriminación y mucho menos en mi propio pueblo, que es lugar en el que se está criando mi hijo», añade.

Fidel fue a la guardería municipal de Molinaseca hasta que tuvo edad de ir al colegio.L. DE LA MATA

El campamento de verano de Molinaseca empezó el lunes y termina el 2 de agosto. Los padres de Fidel le habían inscrito para todo el mes. El coste de esta actividad que facilita la conciliación en época estival es de 110 euros por el mes para los empadronados en el municipio y 210 euros para los que son de fuera. También existe la opción de contratar semanas a un precio de 50 euros para empadronados y 64 euros para no censados en Molinaseca. A Eva le pidieron 1.400 euros si quería que su hijo fuera uno más, según reitera ella.

La noticia no ha gustado en el pueblo. Las familias de los otros niños se han volcado con el caso de Fidel. Algunas, incluso, «han decidido no llevarlos al campamento pese a que estaban inscritos», relata Eva, que afirma que incluso la Diputación de León le han transmitido la intención de retirar la subvención que concede al Ayuntamiento para la organización de esta actividad si no replantea la decisión tomada.

«La situación que se ha generado por un gobierno municipal cerril y anclado en prejuicios ya superados por la mayoría de la población es una aberración», ha afirmado el portavoz de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento, Andrés Fernández, que instó al alcalde, Alfonso Arias, a que «recapacite y enmiende ente grave error de juicio».

«Es muy enriquecedor e integrador que desde pequeños sepamos como tratar y trabajar con personas que tienen una condición distinta. En resumen, vivir en sociedad», defendió el concejal de la oposición, lamentando que la situación generada dibuje una «imagen nefasta» de Molinaseca y se esté dando «la impresión de un municipio con ideas medievales en cuanto al conocimiento del autismo».

Mientras tanto, Fidel no alcanza a comprender qué está pasando; pero sí esta nervioso porque ve a su madre llorar y a mucha gente que se acerca por la calle.