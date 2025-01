Más de 260 científicos de todo el mundo se oponen a los polígonos eólicos de Repsol en el Alto Sil y Gistredo

Ya no es solo el Ayuntamiento de Páramo del Sil ni la Junta Vecinal del mismo pueblo ni la población local del Alto Sil y la Sierra de Gistredo. Ya no son solo colectivos ecologistas y académicos de instituciones asentadas en el propio territorio. Ahora son más de 260 científicos de toda España y de Suiza, Reino Unido, EE UU, Japón, Italia, Polonia, Alemania y Portugal los que muestran su rechazo y total oposición a los planes de Repsol para convertir esta zona natural del Bierzo en un polígono industrial sembrado de 43 aerogeneradores. Todos ellos firman un manifiesto impulsado por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica porque el macroproyecto eólico planteado por este gigante energético "es incompatible con la conservación de estas montañas".

"Como investigadores comprometidos con la estudio y la conservación de la biodiversidad, manifestamos nuestra profunda preocupación y oposición a los proyectos de instalación de parques eólicos en la Sierra de Gistredo y el Alto Sil. Este territorio es un enclave de extraordinario valor ecológico que alberga especies tan emblemáticas como el oso pardo y el urogallo cantábrico", defienden los firmantes, que aseguran que "la instalación de aerogeneradores, vías de acceso e infraestructuras de evacuación eléctrica, o el ruido y el trasiego" no son compatibles con el ecosistema ni el entorno natural en el que Repsol pretender abrirse camino.

Científicos de la Estación Biológica de Doñana, de la Universidad Complutense de Madrid, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, del Instituto de Biología de la Conservación, de la Estación Experimental de Zonas Áridas, del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, del Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura, de ProPlantae, del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos y de muchas universidades del país. Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Cabildo Insular de La Palma, del Institut Botànic de Barcelona y hasta académicos que trabajan en la Universidad de Kyoto (Japón), la Universidad de Oporto, el iDiv German Centre for Integrative Biodiversity Research (Alemania) y el Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences (Polonia), entre otros organismos internacionales. Todos ellos y muchos más suscriben el manifiesto de defensa del Alto Sil y Gistredo.

"El Alto Sil es una de las zonas mejor conservadas y menos humanizadas de la Península Ibérica y atesora una enorme diversidad biológica, contando con especies -además de osos pardos y urogallos- como el picamaderos negro, la perdiz pardilla, el águila real, el roquero rojo, la marta, el lobo, el desmán ibérico y la liebre de piornal, entre otras muchas. Algunas son endemismos ibéricos, otras son especies clave y varias de ellas se encuentran amenazadas a nivel regional o global", recoge el documento de los expertos contra Repsol.