Un viaje a Birmingham para mejorar las cirugías contra el cáncer de páncreas en el Bierzo

Hasta hace tan solo tres meses, todos los pacientes con cáncer y otras patologías complejas del páncreas del Bierzo y Laciana eran derivados a Valladolid para ser intervenidos. Una operación complicada que mantenía al enfermo y su familia entre 15 y 20 días a más de 200 kilómetros de su lugar residencia y que, desde el pasado 19 de noviembre, ya se realiza en el Hospital El Bierzo. Cinco pacientes han sido intervenidos desde aquella primera jornada. Todos con éxito. Y detrás de este hito está una cirujana empeñada en hacer del hospital al que llegó en junio de 2023 un centro puntero en la realización de cirugías hepáticas y pancreáticas. Tania Funes es el presente del servicio de Cirugía y en un par de semanas se trasladará al Queen Elizabeth Hospital de Birmingham (Reino Unido) para mejorar su técnica y poder aplicar a sus propios pacientes la experiencia allí adquirida. Estará tres meses.

Funes hizo la residencia en el Hospital La Paz de Madrid y pasó por Segovia antes de conseguir plaza fija en el Hospital El Bierzo. Es madrileña, de Vallecas, y no dudó ni un momento en aceptar la estabilidad laboral que el hospital berciano le ofrecía. Llegó sin saber a dónde iba, con la idea de encontrarse con «un hospital comarcal», pero ella misma describe una realidad que cambió muy pronto esa creencia inicial: «Descubrí un hospital con casi 500 camas, catorce plazas de UCI y un material, desarrollo y avance tecnológico que no he visto en donde he estado. Y, sobre todo, una gran disposición por parte del personal».

Se quedó y se comprometió hasta motivar a un cirujano senior de La Paz, el doctor Juan Pedro Robledo, para que se trasladara al Bierzo —hoy es el jefe de Cirugía General— y, juntos, empezar a hacer las primeras cirugías hepatobiliopancreáticas que evitan el gran inconveniente del traslado a Valladolid y mejoran considerablemente la calidad de vida del paciente y sus acompañantes.

«Este hospital tenía capacidad técnica y personal cualificado para poder intervenir a unos pacientes que ya se estaban atendiendo en caso de complicaciones postoperatorias. Así que lo hicimos. Se trata de la patología más exigente y compleja del sistema digestivo y tremendamente prevalente en nuestra área de salud», explica la doctora Funes. Tan prevalente como que «se podrían llegar a realizar en torno a quince cirugías pancreáticas anuales».

«Soy una defensora a muerte del Hospital El Bierzo porque de verdad confío en él y mi plan de futuro cercano es intentar implementar este tipo de cirugías que ya hemos empezado a hacer. Por eso, entre otras cosas, me voy a Birmingham, para formarme en un centro de referencia de patología hepatobiliopancreática en Reino Unido. Lo que voy a intentar es perfeccionar en técnicas quirúrgicas avanzadas para ampliar mi experiencia en el manejo de este tipo de paciente, que es muy complejo y depende de un equipo multidisciplinar», explicó Tania Funes. «Transferiré todo lo que aprenda a este hospital», añadió.

El plan a medio plazo es poder configurar en el Hospital El Bierzo un equipo de profesionales más amplio para la realización de operaciones hepáticas y pancreáticas, básicamente como respuesta a uno de los cánceres con mayor índice de mortalidad. «Es una patología difícil y apenas existe cirugía. El de páncreas es un cáncer no quirúrgico la gran mayoría de las veces», apuntó la cirujana. Tanto que solo «un tres o un cuatro por ciento» de los tumores son operables y es la intervención «el único tratamiento curativo».

A la pregunta de por qué la incidencia de la patología hepatobiliopancreática es tan alta en el Área de Salud del Bierzo, no hay una respuesta exacta, pero la doctora Tania Funes incide que en que «influyen mucho los hábitos dietéticos». Quince intervenciones al año es una cifra lo suficientemente elevada —defiende— como para que este tipo de intervenciones se hagan en el Hospital El Bierzo y no haya que derivar a los pacientes a Valladolid. «Poder haber hecho estas primeras cirugías en nuestro hospital es un logro y cuando ves el impacto que tiene en la vida del paciente, merece la pena», afirma.

El Queen Elizabeth: 250 trasplantes/año

El Queen Elizabeth Hospital de Birmingham es un centro puntero en las cirugías en la que la doctora Funes quiere especializarse, dedicado en exclusiva a las patologías de hígado y páncreas. «Allí se hacen 250 trasplantes hepáticos cada año, es un volumen que no se podría hacer en años aquí. Ellos tienen un sistema y un enfoque muy estructurado, es decir, en este hospital solo se hace cirugía hepatopancreática, por lo que los profesionales siempre hacen el mismo procedimiento y se forman de manera especializada. Si siempre haces lo mismo, consigues la excelencia», apuntó la cirujana del Hospital El Bierzo a pocos días de iniciar esa formación en Reino Unido.

Tania Funes eligió un hospital que lleva años en el punto de mira porque no hay especialistas que quieran trasladarse a él y su objetivo es lograr la excelencia en el campo al que ella ha decidido dedicar su vida profesional y en ese plan dice contar con el total respaldo de la dirección. «Lo que pretendemos es fortalecer la red interna para que el del Bierzo pueda ser un hospital de referencia en este tipo de patologías en la zona noroeste y, en este camino, el apoyo de otros servicios está siendo muy bueno», explica una de los trece especialistas que integran la plantilla del servicio de Cirugía General.

La última intervención que Funes realizó a un paciente con cáncer de páncreas duró diez horas. El tiempo medio de este tipo de operaciones está entre las seis y las siete horas con un paciente que no tenga otras patologías. «Todos los pacientes están en casa y la mortalidad es del 0%», relata la cirujana.