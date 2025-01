Fala Ceibe cuestiona los cuadernos de gallego para los centros educativos bercianos

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo cuestiona la reciente elaboración de los cuadernos de gallego para los centros educativos. Dicen que el Instituto Leonés de Cultura acaba de presentar unos cuadernos escolares que tienen «evidentes deficiencias en el tratamiento del idioma gallego del Bierzo».Sostienen que esos cuadernos comienzan con la delimitación entre las lenguas gallega y leonesa. Por eso las referencias a las características gramaticales y geográficas. Javier Miguélez Rodríguez ha elaborado un mapa de los dos idiomas con sus límites. «Según comenta se basa en los trabajos de investigación de los dos filólogos (Jesús García y Ana Seco). Un mapa que se fundamenta en la toponimia y en las isoglosas. En fin, un mapa idiomático más que no aporta nada a la realidad sociolingüística del Bierzo en el siglo XXI. ¿Sabe dicho autor que se estudia ya gallego en Ponferrada y portugués en Bembibre? ¿Debería condicionar esa hipotética frontera idiomática el uso de los idiomas vecinos?».Entre los objetivos de dichos cuadernos destacan, fomentar conocimiento del gallego y la capacidad de comunicación del alumnado. «Pues la verdad, no creemos que se aprende mucho gallego tras leer dichos cuadernos y menos comunicarse en dicho idioma. Además, sus autores insisten en ‘valorar la cultura gallega’. La visión tan tradicional de la lengua gallega que presentan los cuadernos parece propia de un pasado residual sin visos de modernidad», dicen. «Si analizamos los contenidos, encontramos vocabularios tradicionales (flora, fauna, meses, estaciois…), literatura oral (contos, refrans, ditos, mitoloxía…) tradiciois (música, …). Y siguen su recorrido por la historia de la literatura en galego. Así nombran a frei Martín Sarmiento y Antonio Fernández y Morales, y punto. Pasan de los textos medievales de los monasterios bercianos. Nada se escribe en gallego en el siglo XX y XXI, en internet y las redes sociales del Bierzo no se utiliza tampoco el gallego ignoran los autores», concluyen.