Díez da alas a la pretendida soberanía del Bierzo

El alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, manifestaba en la pasada jornada que su intención es que el Bierzo participe, que forme parte del proceso que plantea para conseguir la autonomía de León. «Yo creo que son conscientes de que la situación en la que está ahora es difícil y compleja. No va a mejorar dentro del marco territorial que tenemos y el nuevo marco propuesto y posible constitucionalmente, sin lugar a dudas, al Bierzo le daría otras muchísimas posibilidades», recalcó tras las manifestaciones del secretario general de Coalición por el Bierzo y teniente de alcalde de Ponferrada, Iván Alonso, quien se mostró dispuesto a «dialogar» con Diez sobre la búsqueda de una autonomía propia de la provincia, pero exigió exige que se tengan en cuenta las necesidades y deseos de la comarca. «Parece que siempre se ha intentado o se ha querido llevar un poco a espaldas del Bierzo y yo creo que eso es totalmente inviable e imposible. O el Bierzo forma parte de una manera activa, siendo su papel evidentemente esencial dentro de este proceso, o esto será evidentemente una quimera más», recalcó Diez antes de insistir en que «se trataría de lo que nosotros proponemos, de vertebrar nuestra provincia. O sea, la provincia tiene riqueza y si no se explota y se desarrolla, todos perdemos. Así que el Bierzo es uno de los focos o de las áreas o comarcas esenciales en esta provincia. Necesitamos que se potencie, que se dote de infraestructuras, que crezca, que mejore» añadió, informa Ical. Respecto a cuestiones planteadas por Alonso como la ubicación de la Facultad de Medicina, recordó que ni es una competencia suya. «No creo que ese sea el nudo gordiano de poder avanzar o no, dónde pueda estar la Facultad de Medicina. Hay otras muchas cuestiones importantes de desarrollo que pueden ser incluso más significativas de cara al futuro de lo que podría ser tener o no una Facultad de Medicina», apuntó.

Diez aseguró que intentará mantener conversaciones con partidos, entidades e instituciones «que tengan ese interés y esa vocación de lucha».