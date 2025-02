El PSOE debatirá en su Congreso Autonómico el sentimiento separatista de León pero Carlos Martínez cree que hay que poner el foco "en los problemas reales"

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

El secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró hoy que el partido hablará durante la celebración de su Congreso Autonómico, el próximo fin de semana, del debate generado en la provincia de León desde donde se reclama la separación de Castilla y la creación de una autonomía propia. En todo caso Martínez cree que no hay que perder de vista los “problemas reales” de la provincia.

Martínez no se mostró en contra de debatir esta cuestión, si bien considera que hay que ir al foco del problema, que está en el abandono que esta tierra sufre por parte del Gobierno de Castilla y León.

“No es una cuestión de posicionamiento en contra o a favor. Yo soy respetuoso, comparto la desafección, el desarraigo y el abandono que sufre León porque en Soria también lo hemos vivido. Nos han abandonado a su suerte y hay un desapego total y absoluto”, señaló durante su visita a Villablino.

“La junta no ha sido capaz de resolver nuestros problemas y es la culpable de lo que está pasando. Respeto esa identidad histórica tan fuerte del Reino de León. Algunos me criticaban el otro día porque estando en Aragón mencioné solo a Castilla. Yo entiendo que esta Comunidad tiene dos regiones y por tanto si estoy en una hablaré de Castilla y si estoy en otra hablaré de León porque son compatibles y hay que respetar la identidad de ambas”, continuó.

Martínez invitó a “poner el foco en los problemas de los territorios”, donde señaló las graves deficiencias que hay en materia de sanidad o educación y la falta de oportunidades de los jóvenes. “Vamos a no ponérselo tan fácil a la Junta de señalar esto solo como un problema de identidad. Vamos a hablar de los problemas de la gente. No vamos a rehuir el debate de la identidad, pero no vamos a desviar el debate sobre la problemática de la ciudadanía”, dijo.

Por eso invitó a todos a participar este domingo en la manifestación convocada en León por el futuro de la provincia, donde habrá representación del PSOE a pesar de que él no podrá acudir porque tiene “compromisos personales”.