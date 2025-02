«El impacto del turismo aún es bajo; tendrá que pasar una generación"

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Mari Paz Martínez fue la protagonista anoche del programa La Tertulia, que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León. Fabero, conjunto minero Bien de Interés Cultural, el primer de Castilla y León, aspira a superar un siglo de monocultivo del carbón.

CONFLICTO

Culpa de los concursales. Mari Paz Martínez achacó la última polémica entre Victorino Alonso y la empresa que se ha quedado con el carbón del antiguo Pozo Alicia a los concursales. «No entiendo que se haya vendido el carbón y no las fincas», explicó. «Se han descontrolado». En el caso del Ayuntamiento, tienen que pedir licencia para el movimiento de tierras. «Es algo que se le pide a todo el mundo», reiteró. La alcaldesa teme el trasiego de camiones y los daños para el pueblo. «Tendrán que aclararlo en el Juzgado de lo Mercantil»

PACTO CON IU

«Va bien». El pacto que firmó el grupo de independientes que encabeza y que gobierna Fabero con IU va bien, según Mari Paz Martínez. «A lo mejor» los resultados se ven después del 2027, como el Hospitalillo, que tiene fondos del Gobierno y cuyas obras aún no han empezado. El presupuesto se ha ampliado y posiblemente esta primavera se liciten las obras. También pasa con los cuatro millones que han recibido de la Junta para patrimonio minero, o con el centro de biomasa, que espera que empiece a final de año.

TURISMO

11.000 visitas. El turismo aún tiene un impacto pequeño en Fabero. «Tiene que pasar una generación para saber que ya no vivimos del carbón. Sí es verdad que hemos tenido 11.000 visitas y hay jóvenes que están creando pequeñas empresas. Es un proceso lento», explicó.

POLÉMICA

«Hemos subido la basura lo mínimo por normativa de Europa». Sobre la polémica de la subida de la tasa de basura, Fabero lo tiene que hacer «como el resto de ayuntamientos de España», explicó la alcaldesa, para adaptarse a la nueva normativa europea. «Hemos subido lo mínimo al mes, un euro. Ni agua ni alcantarillado suben". Y se preguntó: "Qué va a hacer el PSOE cuando lo suban otros ayuntamientos suyos. Ser verde es un poco costoso». Martínez no se cerró a la propuesta del Consejo Comarcal de hacer un servicio comarcal de recogida, siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores del servicio.

RELACIÓN CON EL PSOE

"Mientras esté Cendón, no hay nada que hacer". «A día de hoy», dijo la alcaldesa, no hay posibilidad de acuerdo con el PSOE para pasar página en el conflicto generado en las últimas municipales, cuando Mari Paz Martínez fue desplazada y apartada como candidata socialista. «Entendería que sería lo mejor para que el Partido Socialista volviera a ser grande en Fabero, pero las actitudes que están teniendo creo que poco hacen. Me duele muchísimo. Hay gente que no debería estar ahí, igual yo tampoco, que le está haciendo flaco favor a Fabero dividiendo, cuando la situación es la que es. Están intentando colapsar el Ayuntamiento. Antes de presentar alegaciones a los Presupuestos, deberían hablar con nosotros, como hablamos con todos. Tienen connivencia con el PP, votan lo mismo. Hay que progresar. Estamos en el siglo XXI y están haciendo oposición de un siglo XX tardío y oscuro». Sobre si el nuevo secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, puede ayudar a limar discrepancias, Mari Paz Martínez dijo que «el problema es Cendón». «Mientras esté de secretario general de la provincia, dudo que haya acercamiento; no fueron ni las maneras ni las formas. Yo, personalmente, no voy con él ni a recoger billetes de 5.000. Yo me enteré por terceros en un mitin que me iban a echar. Me sentí como mis abuelos, cuando les hicieron el juicio sumarísimo y fueron detenidos. Así no se trata a los compañeros». Sobre Carlos Martínez, admitió que no le conoce, aunque le deseó que le vaya bien.

ADMINISTRACIONES

«En la Diputación les han dicho que ni agua a Fabero». Esa situación con el PSOE se está trasladando, según dijo Mari Paz Martínez, a algunas administraciones. No al Consejo Comarcal, «donde el trato es el mismo», matizó, pero sí en el caso de la Diputación Provincial que preside el socialista Gerardo Álvarez Courel. «A veces se nota un poco que les han dicho que a Fabero ni agua. Creo que se equivocan». En el caso de la captación de agua, aún están a la espera de la firma de un convenio con la Junta y la Diputación.

COLABORACIÓN

Germán Gavela, Manuel Domínguez y Manuel C. Cachafeiro entrevistaron a la alcaldesa de Fabero.ANA F. BARREDO

Servicios con otros ayuntamientos. Mari Paz Martínez admitió que «hay que replantear» algunos servicios para compartir su gestión con otros ayuntamientos cercanos, como reducir costes en el mantenimiento.

SANIDAD

Normalidad. La sanidad de la zona se ha normalizado, a la espera de cubrir la plaza del médico de Candín, explicó Martínez, que no ocultó su satisfacción.