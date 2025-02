El 91,6% de los ponferradinos pagan sus impuestos y tasas en periodo voluntario

El Ayuntamiento de Ponferrada sigue siendo uno de los primeros de España en donde sus ciudadanos mejor pagan los impuestos y tasas. Lo dijo este jueves el concejal delegado de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, el popular Luis Antonio Moreno, quien ofrecía datos de pago para corroborarlo. Así, en el periodo de contribución impositiva voluntaria correspondiente al segundo semestre de 2024, el Ayuntamiento de Ponferrada emitió recibos (Impuesto de vehículos, IBI de rústica y urbana, el IAE, la tasa de ocupación de vía pública, tasa de veladores, los vados y la tasa de recogida y tratamiento de basura) para el cobro por importe total de 23.334.654 euros y lo recaudado en ese periodo voluntario fue de 21.386.618 euros. Es decir, se ha recaudado de media el 91,65% en el periodo sin penalización por impagos. Se da la circunstancia que hay dos impuestos que experimental un porcentaje mayor de media, que es el IBI urbano, que llega al 93,47% y la tasa de recogida y tratamiento de basuras, que se situó en el 93,04%.

"Sin duda, continuamos con una media muy alta, muy superior a otros municipios y dentro de las más altas de todos los ayuntamientos de España", dijo el concejal del área. Moreno atribuyo esta situación a un doble motivo: "Por un lado por la efectividad del servicio de Recaudación, que cumple su cometido con un trabajo excepcional. Y por otro lado, porque los ciudadanos también cumplen y lo abonan en periodo voluntario. Por eso, una ve más, es de agradecer".

SOLAR DEL VIEJO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

El conejal también aludió a las críticas vertidas desde el PSOE por la enajenación del solar que ocupaba el viejo cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada, en la confluencia de la glorieta de la Pizarra, avenida de la Libertad y Camino de Santiago. Moreno aseguró que con lo que iba a decir daba por zanjada una polémica que no daba más de sí, ya que consideraba la postura del portavoz socialista Olegario Ramón "una pataleta infantil". "Como acto de oposición lo entiendo, que no quieran que el actual equipo de gobierno haga obras con nuevos recursos. Pero, está claro que ponen sus intereses por encima del interés general de los ponferradinos. Dicen los socialistas que el solar no pide, pero tampoco da. Y está claro que si hay comprador la venta da recursos y esos recursos se reparten entre la ciudadanía", asegura el concejal de Hacienda.

Además, sostiene el mismo edil que, frente a lo que dicen los socialistas de que no se justifica la enajenación, la realidad viene precedida de que en el anexo de inversiones del presupuesto de 2024 estaba y figuraba la enajenación del solar de la Guardia Civil.

También remarca Moreno que los socialistas y en especial Olegario Ramón, "sólo pretende enredar", dado que mezcla todo sabiendo claramente que no es lo mismo el valor catastral del solar, que su valor real de venta. De hecho, Luis Antonio Moreno le recordó a Olegario Ramón que cuando el PSOE gobernaba compraron solares de la calle Obismpo Osmundo cuyo valor catastral era de 75.000 euros y pagaron por ellos desde las arcas municipales más de 2 millones de euros. "Hay que dejar de ser demagogos", espetó Moreno al portavoz socialista. Recuarda Moreno que ha existido completa trasparencia, equidad y concurrencia en la venta del solar, dado que fue mediante subasta pública, con expedientes de los técnicos y con la subasta a través del perfil del contratante, sin necesidad de aportar sobre secreto. "Nosotros, luz y taquígrafo. Ellos, la oscuridad del despacho", manifestó Moreno.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL 2025

El concejal de Hacienda también adelantó que, precisamente la inclusión de la enajenación de la venta del solar del viejo cuartel de la Guardia Civil ha retrasado el borrador de presupuestos municipales de Ponferrada para este 2025. Cuenta que han abierto un periodo de consultas interno con la Federación de Asociaciones de vecinos, que valorarán sus peticiones y "en los próximos días" ya contará con el borrador de cuentas, de ingresos y gastos, para "acto seguido, llamar a los grupos para negociar". "Esperamos en este mes de febrero cerrar todo y en marzo cerrar los presupuestos", manifestó Moreno.