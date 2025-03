Sánchez-Palencia avisa: rehacer los canales de Las Médulas podría en peligro su inclusión como Patrimonio de la Humanidad

A los canales romanos de Las Médulas, en plena fase de reconstrucción, les podría pasar lo que a la Catedral de León, que no es patrimonio de la Humanidad porque «una parte está hecha en el siglo XIX». Así lo advirtió este sábado uno de los mayores expertos en el paraje arqueológico, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Javier Sánchez-Palencia, antes de intervenir en unas jornadas sobre las estructuras que llevaban el agua a la mina de oro organizada en el Castillo de Ponferrada por la empresa Guías del Bierzo. La posición del arqueólogo Sánchez-Palencia, contrario a «una reconstrucción innecesaria» del canal que va de Peñalba a Las Médulas, y a su uso por cicloturistas, contrata con la de otro de los expertos más reconocidos de Las Médulas, el ingeniero Roberto Matías, que a punto de concluir la recuperación del trazado de 65 kilómetros, prevista para abril, defendió su aprovechamiento turístico como senda, no solo para caminantes, también para ciclistas. «No entendemos que después de 20 años de intervenciones, ahora no se puedan convertir los canales en vías de senderismo».

Javier Sánchez-Palencia, director de las primeras excavaciones arqueológicas en Las Médulas ya en los años noventa, se convirtió en la voz discordante de unas jornadas convocadas para celebrar el tercer aniversario de Guías del Bierzo, abiertas por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, por el presidente del Consejo del Bierzo, Olegario Ramón y el director de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), Jorge Vega, además del empresario José María Vázquez. Sánchez-Palencia reconoció que «una parte» del canal cuya restauración critica «son carriles (sendas) y se pueden seguir usando así». Pero otra cosa es que se permita el paso de bicicletas de montaña también. «No hace falta ir en bicicleta por ahí. No me van a decir a mí que la gente de la zona iba en bicicleta», se lamentó a su llegada al Castillo de Ponferrada. Pero, sobre todo, mostró su preocupación ante las aspiraciones de ampliar la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas a los canales porque «una de las cosas que exigen (en la Unesco) es la autenticidad, y eso (la reconstrucción que dirige Roberto Matías), puede ser un obstáculo para que se incluyan en el Patrimonio Mundial».

El arqueólogo también se refirió a otras carencias en Las Médulas, tras años de gestión, como pueda ser algo tan básico como aseos públicos. Y de nuevo abogó por la creación de una suerte de guardería con personal especializado en el patrimonio similar a la que opera en conjuntos como las cuevas prehistóricas de Altamira, con un número parecido de visitantes (200.000 aseguró) y 60 profesionales en plantilla».

Roberto Matías, José María Vázquez, Marco Morala y Olegario Ramón.ANA F. BARREDO

El arqueólogo Javier Sánchez-Palencia.ANA F. BARREDO

Roberto Matías, por el contrario, defendió que las actuaciones emprendidas en los canales —ya se han recuperado 145 kilómetros que «en su mayoría eran caminos»— se han llevado a cabo siempre con control arqueológico. Y esos canales eran «los famosos carriles» que la gente usaba como «vías de servicio» para desplazarse por la comarca. De ahí que ahora puedan ser «vías de senderismo» sin problemas para su conservación. Y eso incluiría el paso de bicicletas. Respecto al canal de Peñalba, que demonina CN2 y Sánchez-Palencia C28, Matías adelantó que han descubierto que su final no estaba en Campo de Braña, como se creía, sino en un punto intermedio entre la localidad de Orellán y el mirador del mismo nombre, lo que les ha obligado a trazar una nueva cartografía.

Marco Morala defendió la conservación de los canales, pero también «un aprovechamiento respetuoso» por la importancia que tienen los canales para el desarrollo turístico. Olegario Ramón reconoció su preocupación por las advertencias de Sanchez-Palencia, que trasladó a la Dirección General de Patrimonio, donde le garantizan que «no se va a hacer daño a los canales». Vázquez, por su parte, reconoció que en Las Médulas sigue habiendo «carencias» en alojamiento, transportes, señalización y servicios. Las investigaciones de los canales en La Cabrera, la presentación del libro Canalis, los caminos del oro, de Manuel Blanco, y una mesa redonda final completaron la jornada.