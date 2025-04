La Junta defiende la eficacia del plan sanitario del Bierzo pese a que siguen faltando médicos: "No podemos ponerles cadenas en los pies"

La directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización del Gobierno autonómico, Silvia Fernández Calderón, ha comparecido, este jueves, en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León para dar cuenta de los avances en el Plan de Garantía Asistencial Integral activado hace cinco meses para tratar de resolver la fatídica situación que atraviesa, desde hace años, el Área de Salud del Bierzo. Con un discurso optimista y de tendencia triunfalista sobre el grado de cumplimiento de las medidas aprobadas, la responsable sanitaria enumeró los retos conseguidos, principalmente en lo que a contratación de profesionales y dotación de medios técnicos se refiere; pero se encontró de frente con el muro de la oposición, que tiró de datos oficiales de listas de espera, de titulares de prensa y de las quejas de los propios usuarios de la sanidad del Bierzo y Laciana para contrarrestar las afirmaciones de Fernández Calderón.

Ninguno de los grupos de la oposición (PSOE, UPL, Vox y Grupo Mixto) asumió como real la versión ofrecida por la directora general -apoyada básicamente en el cumplimiento del 90% de lo comprometido a estas alturas de año-, le reprochó que la falta de profesionales sanitarios sigue siendo una evidencia especialmente grave en el caso de Oncología (no ven elogiable la rotación de 23 médicos de otros hospitales como solución), le echó en cara también que todavía no se haya aprobado la legislación comprometida para las zonas de difícil cobertura -caso del área sanitaria berciana- y criticó el retraso de meses en la ejecución de proyectos vitales, principalmente la unidad de radioterapia y también el hospital de día de salud mental infanto-juvenil.

Más de 120 medidas concretas y una inversión "inicial" de 14,4 millones de euros para mejorar la asistencia en un área de salud que atiende a 125.500 habitantes y cuenta con una red de 143 consultorios repartidos en once zonas básicas de salud. Estas son las cifras generales de un plan asistencial que, precisamente, tiene un reto importante en el caso de la Atención Primaria, donde la Consejería de Sanidad no ha conseguido fidelizar ni a un solo médico en el último año. Es decir, ninguno de los residentes de Medicina Familiar se han quedado en el área de salud y en ello incidió el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea; que igualmente consideró pírrico el número de fidelizaciones en el Hospital El Bierzo. Siete, dijo.

Frente a ese discurso que la procuradora del PP Beatriz Coelho calificó de "catastrofista", la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización aseguró que "el 49% de las especialidades" del Hospital El Bierzo han tenido un incremento de sus plantillas orgánicas, cubiertas por los 24 nuevos especialistas contratados; además de 30 nuevos profesionales de enfermería, 20 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y 6 técnicos superiores. En el caso de Atención Primaria, Silvia Fernández Calderón explicó que el área sanitaria berciana cuenta con 125 especialistas, 157 profesionales de enfermería, 19 pediatras, 9 matronas, 7 trabajadores sociales, 13 fisioterapeutas y 6 odontólogos. Cifras que -dijo- la colocan "por encima" de la media de Sacyl.

"Queda patente el esfuerzo realizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para garantizar una atención sanitaria en equidad en el Bierzo e insisto en el compromiso con sus ciudadanos. El Hospital no tiene nada que envidiar al resto de los que son de su grupo", defendió la directora general después de recordar la puesta en marcha de robot quirúrgico Da Vinci, la futura implantación de un exoesqueleto en el área de Pediatría, el próximo despliegue de algoritmos de inteligencia artificial para la realización de radiografías de tórax y mamografía, la incorporación de un helicóptero medicalizado, el refuerzo de la flota de vehículos sanitarios y la ampliación progresiva de la cartera de servicios del centro hospitalario con la creación, por ejemplo, de unidades de ictus, foniatría y epilepsia y un hospital de día específico para Hematología.

Oncología Médica

Como era de esperar, el área de Oncología centró una parte de peso de la comparecencia de Fernández Calderón en la Comisión de Sanidad. Los grupos de la oposición le reprocharon que la situación sigue siendo la misma desde hace meses y ella lo negó, insistiendo en que los oncólogos que están cubriendo el servicio, desplazándose de manera voluntaria desde otros puntos de la Comunidad, mantienen una prestación asistencial de calidad y dijo, además, que "se han puesto citas con agendas fijas para que los pacientes no vayan cambiando de médico" en cada consulta. También subrayó que los especialistas se han organizado en consultas específicas según el tipo de cáncer para que los pacientes sean atendidos por "los facultativos con mayor conocimiento de su enfermedad".

Según los datos ofrecidos por la directora general, el Hospital El Bierzo ha atendido a 160 primeros pacientes oncológicos en el primer trimestre de este año y fueron 552 en 2024 y 567 en 2023. Durante todo el año pasado, se suministraron 8.643 tratamientos oncológicos y se registraron más de 11.000 consultas sucesivas (no primeras consultas). "Estamos hablando de muchos pacientes atendidos", apuntó Fernández Calderón para dar cuenta de la alta actividad de la unidad de Oncología.

"No podemos poner una cadena a los pies de los médicos"

Pese a que la plantilla orgánica de esta especialidad se ha ampliado hasta los seis profesionales, solo dos plazas están cubiertas a día de hoy y en ello detuvieron su discurso todos los grupos de la oposición, que insistieron en que de nada sirve aprobar plazas si no se cubren. El Grupo Mixto consideró un "disparate" la cobertura con profesionales de otros hospitales y el PSOE calificó de "dramática" la situación. La responsable sanitaria reconoció que todavía queda camino que andar para fomentar la llegada de médicos al Bierzo y lo que no se contempla en ningún caso son traslados forzosos. "Las medidas drásticas van en contra de los derechos de los trabajadores. No podemos poner una cadena a los pies de los médicos para obligarles a trabajar en un lugar concreto", dijo.

A este respecto, la representante de Vox fue concreta y afirmó que "no solo hay falta de profesionales sanitarios" en el Área de Salud del Bierzo, sino que "están mal distribuidos". Es decir, que hay hospitales son plantillas sobredimensionadas frente a la escasez de otros, por lo que "hace falta una reorganización del sistema sanitario" y medidas para "evitar la fuga de profesionales a otras comunidades". También desde Vox se planteó la posibilidad de aplicar el decreto de medidas forzosas. "No lo hemos considerado oportuno hasta el momento", respondió Silvia Fernández Calderón.

"Siempre estamos en el top de las listas de espera de todo", dijo el parlamentario socialista para abrir el melón de la demora para intervenciones quirúrgicas y consultas. Frente al 70% en el que la responsable sanitaria sitúo la reducción de la lista de espera estructural, la oposición se valió de los datos oficiales publicados en el Portal de Salud para ofrecer una versión radicalmente opuesta. "Lo cierto es que todas las cifras han ido empeorando", le reprochó Francisco Igea, asegurando que hay 25.000 personas en lista de espera y hay mil que están esperando unan consulta en Anestesia, por lo que hasta que no sean vistas por este servicio no pasan a engrosar la lista general. "Las listas de espera son las que son", incidió también el procurador de la UPL.

En definitiva, solo el PP (como es lógico) refrendó el discurso de la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización. La procuradora Beatriz Coelho insistió en desviar la crítica hacia el Gobierno central y en denunciar la "total dejadez" de Ministerio de Sanidad para resolver la falta de médicos. "Es un problema de ámbito nacional y el Gobierno no puede mirar para otro lado. Da igual las medidas que se adopten por parte de la Junta de Castilla y León si no hay profesionales", dijo, para después denunciar también los mensajes "pesimistas" y "catastrofistas" en cuanto a la situación sanitaria del Bierzo y Laciana lanzados por los grupos de la oposición con fines -dijo- partidistas y políticos.