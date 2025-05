El periodista Manuel C. Cachafeiro.DL

El periodista Manuel Carlos Cachafeiro ha fallecido esta mañana en Ponferrada de manera repentina. El delegado de la edición Bierzo de Diario de León, de 57 años, caminaba por la calle cuando se sintió indispuesto. A pesar de la atención de los sanitarios que acudieron al lugar, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Cachafeiro, nacido en La Robla y padre de dos hijos, inició su andadura en Diario de León, para pasar después por otros medios. Regresó al decano de la prensa leonesa y, tras un periodo dedicado a la información local, asumió la coordinación de la Delegación del Bierzo.

Hombre curioso y polifacético, tenía una insaciable afición por el coleccionismo de todo tipo; además de por la pintura, pasión que ejercía desde muy joven.

Cachafeiro, un todoterreno del periodismo, realizó estudios de Ingeniería Industrial. Realizó cursos de periodismo en La Laguna (Canarias), participó en múltiples debates sobre temas de actualización y organizó eventos en diferentes puntos del país.

Entre su dilatada experiencia laboral está su colaboración con la revista Asturias Seguridad Minera, Radio León, también fue corresponsal taurino en España del Diario Cuestión y de la revista El Ruedo.

Cachafeiro, como le conocía toda la profesión, fue director de la revista de estomatólogos de Canarias. En La Crónica de León fue responsable del Dominical y del suplemento de fin de semana FDS, además de delegado del Bierzo. En este rotativo fue redactor jefe de Local y director adjunto.

Entre otras distinciones fue premio Cossío al mejor reportaje en Castilla y León 1997, premio Coca-Cola de Periodismo 1998 y premio al Mejor Reportaqje del Círculo de Periodistas Leoneses en Madrid.

Manuel Carlos Cachafeiro -no había día que no aportara sugerencias para nuevos reportajes, siempre con la vista donde no la pone nadie- fue autor de tres libros, dos con otros autores y uno en solitario.

Además de periodista, Cachafeiro cultivaba estas otras aficiones relacionadas con el mundo del arte.

En su faceta artística, era "un hombre tranquilo y un artista concienzudo, pintor meticuloso del abigarrado y colorista mundo de la liesta de los toros", según le describió su compañero de Diario de León, también fallecido, Marcelino Cuevas. Un mundo, el taurino, que también estaba entre sus numerosas aficiones.

Cachafeiro podría hacer una sección diaria de seis páginas con su marca. Porque ponía el ojo donde casi nadie lo hacía. Y cuando creía que hay tema se activaba su memoria histórica y ¡zas!, ahí tenía el punto de partida de sus informaciones. Cacha, como llamábamos a quien firma M.C.Cachafeiro, se encargaba allá en 2016 de controlar la sección de Castilla y León en Diario de León, la información generada por las instituciones autonómicas y por todas las provincias de la Comunidad, antes de convertirse en delegado de la edición del Bierzo.

Sus compañeros, tanto de la redacción del Bierzo como la de León, se sienten profundamente consternados. DEP

Condolencias

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo quiere expresar su sentido pésame ante el fallecimiento del periodista de El Diario de León Manuel Cachafeiro.

"Os acompañamos en el sentimiento y os mandamos toda la fuerza y nuestro apoyo para convivir con la pérdida de este gran profesional y mejor persona. Rogamos se haga extensivo a todos los trabajadores de la redacción".