Óscar Hernáiz, juez decano de Ponferrada: "El 30% de volumen de carga judicial que llega a León es del Bierzo"

El magistrado juez decano de los juzgados de Ponferrada, Óscar Hernáiz, participaba anoche en la Tertulia de La 8 Bierzo Televisión y durante una hora respondió a las preguntas de candente actualidad que le formularon los periodistas de la yelevisión Germán Gavela y Manuel Domínguez, y el director de Diario de León, Joaquín S. Torné. Fueron, entre otras de las obras del Palacio de Justicia, la situación del Juzgado de Familia, la última memoria judicial emitida por el TSJ y la carga de trabajo, la respuesta a los temas judiciales y los intentos de politización de la Justicia, el globo sondao o rumor ya acallado del traslado del Instituto de Medicina Legal a León, o casos que ocasionan desazón cuando la policía detiene a un reincidente y por aplicación de la ley hay que ponerlo en libertad.

Obras en el Palacio de Justicia

Fin de obras en octubre. «Se hecho obras de fuera, pero dentro se aprecia también una importate mejora, como la solución dada dentro mofificando su acondiconamiento con un nuevo edificio conectado. Se ha modificado para los próximos 40 años. Habra obras hasta finales de verano y en octubre se espera que concluyan.

Juzgado de familia

Se retomará si aumentan los casos. «La idea es que fuera juzgado de familia, pero al entrar en funcionamiento, los datos revelaron una situación inesperada, dado que en el 2023 cayeron los casos de este asunto. Y esa caída, por diversas causas; una es envejecimiento poblacional y otra que hay menos matrimonios, entendemos que ha determinado la bajada. La Junta de Jueces decidió no especializar ese juzgado y que se encargue de la carga civil; y que Familia lo lleven el resto de los 6 juzgados. No descarto que, con el paso del tiempo y si volvemos a parámetros razonables, si se necesita el Juzgado de Familia, se retomará».

Memoria judicial

El peso del Bierzo en volumen. «Sí es cierto que desde el 2017 hubo un aumento de la carga de trabajo del 85% y León y Ponferrada salen mal parados. Tiene ua singularidad dramática, en España hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes y la media europea son 24 por 100.000. Somos un país de alta litigiosidad y hay que darle salida. El volumen es tan desbordante con el escenario peor posible. Tenemos el inconveniente de actuar tarde, y dar una respuesta, y eso compromete la percepción de solución. Ponferrada siempre ha tenido alta ratio de trabajo alto. Pero esta situación se ha extendido ahora por todo el país. Nadie puede presumir de contar con un ratio de trabajo asumible. ¿Cómo resolver? Uno, es crear más juzgados que atienda, es una medida útil, pero insuficiente. Hay una deuda pendiente con el reglamento jurídico para solucionar conflictos. Es un recurso escaso y mejorable. La solución tiene que ser mucho más global. Antes eran 8 juzgados, han pasado más de dos décadas y somos 12 juzgados y seguimos en la misma situación. Entondes, no se ha revelado más juzgados como la solución. El 65% de a carga de asuntos tiene que ver con reclamaciones civiles. Los juzgados de lo Contencioso Administrativo tiene concepción provincial y lo pedimos también en el Bierzo, como fue con la dimesión del Juzgado de lo Penal, donde en León no dan abasto del volumen ingente ed trabajo. El Bierzo es singular, con el Consejo Coamarcal, con el segundo ayuntamiento de la provincia y otros ayuntamientos de gran actividad y el 30% del volumennque llegan a León proviene del Bierzo».

Presidenta del TSJ

Hernáiz destaca la buena recepción que mantiene la presidenta del TSJ, Ana del Ser, con los temas que le plantean desde el Bierzo. «Sí nos consultan y sabemos que los recursos no son infinitos, son limitados. La Admiistración de Juzticia es paupérrima, del siglo XIX y eso no se ha solucionado. La cultura democratica ha hecho que la gente sea consciente de soluciones por la vía judicial. Todo son más casos judiciales de manera exponencial cada año. El drama es que buscamos mejoras y es verdad que pocas veces son atendidas y cuando eso sucede es tarde. Y puso como ejemplo que el edificio de Ponferrada ha sido un enfermo crónico y si no recibe tratamieto, la cosa empeora y luego la solución es más difícil. La presidenta del TSJ es muy cercana al Bierzo, me consta y sí es verdad que en Ponferrada ha pesado el hecho de no ser capital con la carga de trabajo que tiene. Llevamos mucho retraso por delante. También hemos recibido mejoras, todo hay que decirlo».

Instituto de Medicina Legal

«Sería un error absoluto si se trasladara. El Instituto de Medicina Legal tiene su razón de ser en el Bierzo por su volumen de trabajo. Jamás hubo descenso de volumen y se incrementó la plantilla e incluso hay petición de más, por necesidad. Me sorprendió esa noticia. No era un cierre como tal, sino recentralizar servicios en León y que los forenses vendrían a Ponferrada. Al final, este rumor no se consolidó. Se dijo que fue una confusión. Y Ponferrada entraría en ese escenario de reordenación, pero eso se descartó».