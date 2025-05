El Ayuntamiento de Ponferrada iniciará la obra de la rotonda de acceso a Toral de Merayo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada iniciará, en los próximos días, la obra de la rotonda de acceso a Toral de Merayo desde la avenida de Portugal. La concejal de Fomento, Lidia Coca, definió esta obra como “una de las actuaciones más esperadas de este mandato, porque no sólo da servicio a varios núcleos de población sino que vendrá a ser una solución en un cruce conflictivo en el que se han registrado no pocos accidentes de tráfico. Hablamos de un acceso a Toral de Merayo que hasta ahora no contaba con señalización y que cuando acabe la obra tiene que dejar de ser un punto problemático”.

El precio de adjudicación de la rotonda, cuya construcción incluye la renovación de redes, es de alrededor de 150.000 euros con cargo a Fondos de Cooperación de la Junta de Castilla y León y el plazo de ejecución es de tres meses.

Por su parte, la concejal de Deporte y Juventud y alcaldesa de barrio de La Martina, Eva González, precisó que, gracias al Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León, se acometerá la obra de acondicionamiento del Paseo de Romualdo y Martina.

Con un importe de 48.000 euros la actuación servirá para renovar “un vial de alrededor de 80 metros que une la Avenida de Portugal con el punto en el que se encuentra la antigua casa de Isidro Rueda” en el núcleo de La Martina.