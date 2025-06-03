Ponferrada celebra la Noche Blanca para incentivar el comercio local

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

La Asociación de Comercio Templarium junto al Ayuntamiento de Ponferrada presentaron la décima edición de la Noche Blanca 2025 que se desarrollará los días 6 y 7 de junio en la ciudad.

El plato fuerte de la programación será este viernes, 6 de junio, con la apertura de la Noche Blanca sobre las ocho de la tarde en la plaza de Julio Lazúrtegui. Los comercios participarán, abiertos hasta las doce de la noche, con descuentos entre del 20% y del 50% y también habrá sorteos de 500 euros en premios y se podrá conseguir una consumición gratis.

Según explicó el presidente de Templarium, Felipe Álvarez , en cada establecimiento se colocará una urna para introducir el ticket de compra debidamente cumplimentado y la semana que viene se efectuará el sorteo a través de Instagram. A través de esta propuesta se quiere animar también a la campaña estival y que también sirva como antesala de las rebajas de verano.

Para el concejal de Comercio del Ayuntamiento , David Pacios, esta actividad persigue dinamizar y revitalizar el comercio y la hostelería de Ponferrada. Por ello, animó a los bercianos a participar en esta iniciativa para que visiten el comercio de cercanía.