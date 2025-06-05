Carracedelo firma un convenio para ayudar a los sellos de calidad alimentarios

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Nuevo convenio del Ayuntamiento de Carracedelo para favorecer la labor de los sellos de los productos alimenticios de calidad de la comarca del Bierzo. Según dan a conocer desde el consistorio que dirige el alcalde, el popular Raúl Valcarce, el pasado miércoles se firmaba en el Ayuntamiento de Carracedelo el convenio de colaboración entre la Agrupación de Interés Económico Alimentos de Calidad del Bierzo, compuesta por las seis figuras de calidad existentes en la comarca del Bierzo para productos agroalimentarios no vínicos y la Administración municipal para el sostenimiento del funcionamiento de la sede de dichas figuras de calidad". También se incluye en el cuerdo el desarrollo de la organización de eventos y jornadas formativas en materia agrícola para este año 2025.

PSILA DEL PERAL

También se firmó otro convenio de colaboración entre la Asociación Berciana de Agricultores y el Ayuntamiento de Carracedelo para el control de la psila del peral mediante el uso de la lucha biológica en el municipio de Carracedelo durante el año 2025.