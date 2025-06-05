MUNICIPAL Y AGROALIMENTACIÓN
Carracedelo firma un convenio para ayudar a los sellos de calidad alimentarios
Las seis figuras de productos no vinícolas de la comarca mantendrá el apoyo con sus sedes y la celebración de eventos. También se firmó otro convenio por la psila del peral
Nuevo convenio del Ayuntamiento de Carracedelo para favorecer la labor de los sellos de los productos alimenticios de calidad de la comarca del Bierzo. Según dan a conocer desde el consistorio que dirige el alcalde, el popular Raúl Valcarce, el pasado miércoles se firmaba en el Ayuntamiento de Carracedelo el convenio de colaboración entre la Agrupación de Interés Económico Alimentos de Calidad del Bierzo, compuesta por las seis figuras de calidad existentes en la comarca del Bierzo para productos agroalimentarios no vínicos y la Administración municipal para el sostenimiento del funcionamiento de la sede de dichas figuras de calidad". También se incluye en el cuerdo el desarrollo de la organización de eventos y jornadas formativas en materia agrícola para este año 2025.
PSILA DEL PERAL
También se firmó otro convenio de colaboración entre la Asociación Berciana de Agricultores y el Ayuntamiento de Carracedelo para el control de la psila del peral mediante el uso de la lucha biológica en el municipio de Carracedelo durante el año 2025.