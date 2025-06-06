Primer premio en el Encuentro de Enfermeras

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Las enfermeras de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Ana Belén Rodríguez y Tamara Pinto, han conseguido el primer premio a «Mejor comunicación oral» en el II Encuentro de Enfermeras Referentes en Heridas. El proyecto se titula «Formación que cura: el impacto de la educación sanitaria en la prevención de desgarros cutáneos» y desgrana su estudio sobre la efectividad de la formación en la curación de las roturas de la piel. Para el análisis antes de la formación se registraron 461 pacientes con una edad media de 85 años, siendo el 33% hombres y el 67% mujeres.