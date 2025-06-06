El libro de Carlos Fidalgo sobre la Ciudad del Dólar y el siglo del carbón desborda la Sala Merayo en Bembibre

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Sala Merayo del Teatro Benevivere de Bembibre se quedó pequeña en la noche del jueves para acoger a todo el público que quería asistir a la presentación del libro de Carlos Fidalgo La leyenda de la Ciudad del Dólar y el siglo del carbón; recopilación de reportajes y columnas en Diario de León, junto a textos escritos para la edición, con el hilo conductor de la Ponferrada de posguerra, el declive del carbón, la guerra y la revolución. Con una tercera impresión en marcha, en solo dos semanas, la presentación organizada por la asociación Martes Literarios se trasladó al anfiteatro.

Fidalgo estuvo acompañado por los escritores Eduardo Keudell y Jovino Andina, por la corresponsal Mari Ángeles Cebrones y por uno de los pioneros de las proyecciones de cine en Bembibre, Rafael Merayo. Entre todos, y tras una proyección de fotografías, dialogaron sobre los reportajes de Bembibre y el Bierzo Alto incluidos en el libro editado por Marciano Sonoro y compartieron anécdotas en un acto que también sirvió de homenaje al talento del pintor y poeta Amable Arias.