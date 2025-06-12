La Senda de las Cantinas del Bierzo se pone en marcha con 19 establecimientos

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

Camponaraya ha sido el escenario de presentación de la iniciativa la Senda de las Cantinas. Se trata de una iniciativa impulsada por el Consejo Comarcal del Bierzo que consiguió una ayuda de casi 60.000 euros para promocionar y poner en valor cantinas de la comarca y promocionarlas como destinos turísticos y gastronómicos. Y es que la Junta de Castilla y León ha otorgado ayudas por valor de siete millones de euros para 126 proyectos dentro de la línea de subvenciones para la Dinamización Demográfica puesta en marcha en el año 2023, según detalló ayer la directora general de Vivienda y Ordenación del Territorio, María Pardo, en Camponaraya durante la presentación una de estas iniciativas, como es el caso de la Senda de las Cantinas. En cuanto a la Senda de las Cantinas, la consejera de Formación, Empleo y Agenda 2030 del Consejo Comarcal del Bierzo, Laura Fernández, indicó que el objetivo es poner en valor esos espacios, para lo que se hizo un estudio en el que se detectaron 50 que encajaban en el perfil, de las cuales 19 forman parte, de forma inicial, del proyecto. El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, afirmó que están implicados en la lucha por el medio rural, «para favorecer el emprendimiento, luchar contra la despoblación, favorecer a personas con dificultades para encontrar opciones laborales o mujeres», señaló. La senda se presentó en la Casa Ucieda de Camponaraya, cuyo alcalde, Eduardo Morán, agradeció la implicación de la Junta en la puesta en marcha de iniciativas que ayuden a los pueblos.

Las cantinas que forman parte del proyecto son la Amalavida, la Palloza de Canteixeira en Balboa; la de Busmayor, en Barjas, el Bar-estanco de Lillo del Bierzo, el Bar Gonçalves de Almagarinos, en Igüeña; la Cantina de Oencia; el Pub Araña de Chano, en Peranzanes; el Estanco — Bar Inés y El Sitio de mi Recreo en Priaranza del Bierzo; el Estanco Bar Casa Berta de Puente de Domingo Flórez; el El Kiosko de Elena de Tremor de Abajo en Torre del Bierzo; el Bar Estanco de Candín, en Valle de Ancares; La Casa Vieja en Burbia, de Vega de Espinareda; el Bar Centro Social Veigadolmo en Aira da Pedra, la Cantina de Teixeira, El Filandón Berciano, la Cantina O Filandón y la Cantina de Porcarizas, todos ellos en localidades de Villafranca del Bierzo, y La Bodega del Niño de Cacabelos.



