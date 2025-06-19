Camponaraya abre en su Feria el baúl de los tesoros

La primera edición de la Feria de las Antigüedades y el Coleccionismo fue todo un éxito.ANA F. BARREDO

Antigüedades y piezas de coleccionista tienen el sábado y domingo un lugar destacado en Camponaraya. De la mano de la segunda edición de una Feria que auspiciada por el Ayuntamiento y la asociación de anticuarios El Desván, esta propuesta que el pasado año reunió a 27 expositores apunta a una cifra superior para consolidarse dentro del calendario y también lugar de encuentro de aquellos que quieren mostrar piezas con un encanto especial bien sea por sus años o por su carácter único.

Expositores de Alicante, Castilla y León, Asturias y Galicia tomarán el protagonismo en una iniciativa con la que el Consistorio de Camponaraya pretende dinamizar el recinto ferial con un calendario de actividades ubicadas a lo largo del año. Y con las antigüedades y coleccionismo ofrecer un certamen diferente y divertido.

Programación SÁBADO 21 DE JUNIO



10.00. Apertura de la Feria en horario matinal hasta las 15.00 horas.



17.00. Apertura de la Feria en horario vespertino hasta las 21.00 horas.



DOMINGO 22 DE JUNIO



10.00. Apertura de la Feria en horario matinal hasta las 15.00 horas.



17.00. Apertura de la Feria en horario vespertino hasta las 20.00 horas.



Recinto Ferial Camponaraya

A lo largo de ese fin de semana, en el recinto ferial de Camponaraya, los visitantes podrán encontrar todo tipo de objetos, muebles, libros, joyas, vinilos y piezas únicas, con entrada gratuita. Piezas de gran valor y otras de algo menos, pero que en todos los casos sobresalen por diferentes motivos. Desde muebles que cuentan historias centenarias hasta monedas que han resistido el paso del tiempo, pasando por libros que despiertan la nostalgia y obras de arte que deslumbran por su singularidad. Este evento es la mejor oportunidad para los buscadores de tesoros. Ese aspecto es el que se pretende destacar evitando que la propuesta sea un mercadillo. Calidad y también especificidad se unen para que esta segunda entrega de la Feria mejore el éxito que cosechó la precedente de hace un año.

La Feria de las Antigüedades y el Coleccionismo abre sus puertas a una edición con encanto

La feria abarca todos los campos del coleccionismo desde objetos del siglo XVI o XVII a piezas de hace apenas treinta años que pueden evocar recuerdos de la niñez para muchos visitantes.

SELECCIÓN DE OBJETOS

Los propios expositores han sido los encargados de seleccionar piezas únicas para convertir esta propuesta en un lugar donde el coleccionista puede encontrar aquello que estaba buscando desde hace años, que le recuerda a tiempos pasados, a personas o acontecimientos. O también piezas exclusivas, únicas.

El pasado año las visitas fueron ya notables, algo que apunta a verse mejorado en esta nueva entrega de la Feria de Antigüedades y Coleccionismo que abre sus puertas el sábado en horario de mañana de 10 horas a tres de la tarde y de cinco a nueve y el domingo en la matinal de diez a tres y por la tarde de cinco a ocho, en este caso para poder facilitar que los expositores puedan regresar a sus lugares de origen.

Anticuarios y coleccionistas de una amplia procedencia lo que sin duda alguna refrenda el atractivo de esta Feria que desde Camponaraya y El Bierzo abre sus puertas al resto de la geografía nacional a lo largo de dos intensas y bastante productivas jornadas.