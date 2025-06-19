La Gala del Comercio traerá a Carlos Baute a Ponferrada el 4 de octubre

El cantante venezolano Carlos Baute será este año el artista escogido para actuar en la Gala del Comercio de Ponferrada, que organizada por la asociación El Centro Mola en colaboración con el Ayuntamiento y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y con financiación de patrocinadores privados y la Junta de Castilla y León también, volverá a acoger en su segunda edición la Térmica Cultural. La presentadora Luján Argüelles será la encargada de conducir una gala concebida como un homenaje al comercio local y que servirá para entregar una docena de premios en las mismas categorías que el año anterior.

Carlos Baute, con su pop latino, tomará el relevo de David Bustamante (que no llegó a actuar el día señalado para su contratación y ofreció después un concierto compensatorio) como cabeza de cartel de la gala que cuenta con un presupuesto de cien mil euros, según adelantó Iván Rodríguez, de El Centro Mola. El cantante de Colgando en tus manos, que popularizó a dúo con Marta Sánchez, y de álbumes como En el buzón de tu corazón, vendrá en otoño a la Térmica Cultural para servir de reclamo a un acto que contará con espacio para 750 comensales y con tres tipos de entradas para la cena y el espectáculo; 66 euros la básica, 100 euros para mesas cerca del escenario y 120 si además se adquiere el derecho a asistir a la prueba de sonido de Baute.

Concepción Fernández, Iván Rodríguez, Marco Morala, David Pacios e Iván Alonso presentaron la gala con la plaza Lazúrtegui como telón.ANA F. BARREDO

La presentación de la gala llevó hasta la confluencia de la avenida de España con la plaza Lazúrtegui, en primer lugar al alcalde, Marco Morala, que valoró el esfuerzo para impulsar el comercio local y la "buena sintonía" entre el Ayuntamiento y la Ciuden para colaborar en actividades. La responsable del área de Museos de la Ciuden, Concepción Fernández, mostró el apoyo de la fundación a actividades que ayuden a dinamizar el comercio. El concejal de Comercio elogió el trabajo del sector, "que está más vivo que nunca", y el representante de El Centro Mola, Iván Rodríguez recalcó que buena parte de los cien mil euros del presupuesto de la gala lo aportan empresas y patrocinadores privados, aunque de momento no adelantó cuál es el caché de Baute.