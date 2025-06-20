Ponferrada estrena la remodelación de la calle Ancha y de Obispo Osmundo

Ponferrada ha recuperado este viernes una de las esquinas más concurridas de la ciudad después de una primavera de obras. El estreno de la remodeación del tramo de la calle Ancha próximo al Teatro Bergidum y de la calle Obispo Osmundo trajó a la capital berciana al consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León Luis Miguel González Gago, como representante de la administración que han financiado hasta el 95 por ciento del presupuesto de las obras (367.000 euros) con el fondo de Cooperación Local para ayudar a 16 grandes municipios con más de 20.000 habitantes en sus inversiones y en el pago de sus gastos corrientes. El 22 por ciento restante lo ha aportado el Ayuntamiento de su presupuesto, como se encargó de recordar el alcalde, Marco Morala, satisfecho porque el PP cumple con esta obra uno de sus compromisos electorales.

Gago recordó que Ponferrada recibirá 900.000 euros al año durante los cuatro años del actual mandato de Alfonso Fernández Mañueco en la Junta con cargo al ese plan para grandes municipios. De esa partida anual, 700.000 euros sirven para financiar obras como la que este viernes estrenaban y el resto para acometer el pago de gastos corrientes. «Son casi cuatro millones de euros», resaltó el consejero de Presidencia, que acudió a Ponferrada junto al director general de Administración Local, Emilio Arriota y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego. El fondo, destacó Gago, es síntoma de «la apuesta por el municipalismo» de la política de Mañueco.

El alcalde, como hace siempre que la Junta participa en la finaciación de alguna obra, no dejó de dar las gracias a la administración autonómica y especialmente a Mañueco. Lo de la Junta, dijo Morala, «es una apuesta por realidades, no falsas promesas». Y resaltó que la reforma «ambiciosa» de las dos calles, en una zona muy concurrida de bares con terraza, una librería y un supermercado y el omnipresente Teatro Bergidum, ha servido para renovar saneamiento y abastecimiento, alumbrado, mobiliario urbano y aslfaltado, además de ensanchar las aceras y dejar los dos tramos de calles limitados a un solo sentido de la circulación. «Está es una actuación muy demanda por los vecinos y hosteleros», concluyó.

Renovado aspecto de la calle Obispo Osmundo en Ponferrada.ANA F. BARREDO

